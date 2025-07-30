شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تُطلق “وضع الدراسة” فى ChatGPT لتشجيع التفكير النقدى لدى الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة OpenAI، عن إطلاق ميزة جديدة ضمن منصة ChatGPT تحمل اسم “وضع الدراسة” (Study Mode)، وتهدف إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب، بدلاً من الاكتفاء بالحصول على إجابات جاهزة للأسئلة الدراسية.

الميزة، التي بدأت في التوفر للمستخدمين المسجلين ضمن خطط ChatGPT المجانية والمدفوعة (Free، Plus، Pro، Team)، صُممت لتشجيع التفاعل التعليمي العميق من خلال أسئلة موجهة تهدف لاختبار فهم الطالب للمادة، وفي بعض الحالات، يمتنع ChatGPT عن تقديم الإجابة مباشرةً ما لم يُظهر الطالب تفاعلًا حقيقيًا مع المحتوى المطروح.

وتُخطط OpenAI لإتاحة Study Mode لمشتركي ChatGPT Edu خلال الأسابيع القادمة، وهو الاشتراك المخصص للمدارس التي اشترت تراخيص جماعية للطلاب عبر إداراتها التعليمية.

ويأتي إطلاق هذه الميزة استجابةً لواقع استخدام ملايين الطلاب لـ ChatGPT في المدارس، حيث أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يكون أداة تعليمية مفيدة، لكنه قد يُضعف مهارات التفكير التحليلي لدى المستخدمين عند الاعتماد الكامل عليه.

ففي دراسة نُشرت في يونيو الماضي، تبين أن الطلاب الذين استخدموا ChatGPT لكتابة مقالات أظهروا نشاطًا دماغيًا أقل مقارنةً بأولئك الذين استخدموا البحث عبر Google أو لم يستخدموا أي أداة مساعدة.

منذ انطلاق ChatGPT في عام 2022، أثار انتشاره في البيئة التعليمية جدلاً واسعًا، دفع بعض المدارس الأمريكية إلى حظره بالكامل. لكن بحلول عام 2023، بدأت هذه السياسات تتغير تدريجيًا، حيث ألغت عدة مناطق تعليمية الحظر وبدأ المعلمون يتقبلون وجود الذكاء الاصطناعي كجزء من العملية التعليمية الحديثة.

وتسعى OpenAI من خلال Study Mode إلى تقديم ChatGPT كأداة تعليمية تفاعلية تُشجع الطالب على الفهم والتفكير بدلاً من نسخ الإجابات، خاصةً مع ظهور أدوات مشابهة مثل “وضع التعلم” (Learning Mode) الذي أطلقته شركة Anthropic في روبوتها Claude خلال أبريل الماضي.

ورغم أهمية المبادرة، أشارت الشركة إلى وجود بعض التحديات، حيث يمكن لأي طالب تجاوز Study Mode بسهولة بالرجوع إلى الوضع العادي في ChatGPT للحصول على إجابة مباشرة، كما لا توفر OpenAI حاليًا أدوات تسمح للآباء أو الإداريين بقفل الميزة أو فرضها على الطالب.

لكن ليا بيلسكي، نائبة رئيس OpenAI لشؤون التعليم، أوضحت في إفادة صحفية أن الشركة قد تستكشف في المستقبل أدوات إشرافية للمعلمين أو أولياء الأمور لتعزيز فاعلية الاستخدام.

وأضافت بيلسكي أن هذه الخطوة تمثل بداية التزام الشركة بتطوير أدوات تعليمية في ChatGPT، مشيرة إلى نية OpenAI نشر بيانات ودراسات مستقبلية حول كيفية استخدام الطلاب للذكاء الاصطناعي التوليدي في رحلتهم التعليمية.

في النهاية، تعتمد فعالية Study Mode على رغبة الطالب الحقيقية في التعلم، وليس فقط إنهاء الواجب، وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود OpenAI لتحويل ChatGPT من محرك لإجابات جاهزة إلى منصة تعليمية تفاعلية تُعزز الفهم العميق والتفكير المستقل.