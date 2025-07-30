تكنولوجيا: tvOS 26 يجلب ميزة حفظ الشاشة على Apple TV التي طالما انتظرها المستخدمون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر أن يجلب تحديث tvOS 26 هذا الخريف مجموعة من المزايا الجديدة لمستخدمي Apple TV 4K، ويأتي على رأسها ميزة طال انتظارها تتعلق بشاشات التوقف.

لطالما عُرفت شاشات التوقف الجوية (Aerial) بأنها من أبرز ما يميز Apple TV، إذ تضيف لمسة جمالية على تجربة المشاهدة. ومع tvOS 26، ستظهر لقطات جوية جديدة صُورت في الهند، لكن الميزة الأبرز تكمن في إمكانية تخصيص شاشات التوقف بشكل غير مسبوق.

فمن خلال قائمة الإعدادات، يمكن للمستخدمين الدخول إلى قسم Screen Saver ثم فتح خيار Aerials لتفعيل ميزة “Choose Aerials”، والتي تسمح باختيار شاشات التوقف المفضلة وإلغاء ما لا يرغبون في عرضه. وتظهر أربع فئات رئيسية:

Cityscape

Earth

Landscape

Underwater

وبذلك، يمكن إنشاء “قائمة تشغيل” مخصصة لشاشات التوقف، يتم تدويرها حسب تفضيل المستخدم. في السابق، كان بالإمكان تعطيل فئات كاملة فقط، لكن مع tvOS 26 أصبح من الممكن التحكم في كل شاشة توقف على حدة.

هذا التحديث يمنح مستخدمي Apple TV 4K تجربة أكثر شخصية، ويتيح لهم الاستمتاع بشاشات توقف تعكس ذوقهم الخاص.

المصدر