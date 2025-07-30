تكنولوجيا: Google AI Mode يحصل على ميزات جديدة تشمل Search Live Video وCanvas ورفع ملفات PDF

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إضافة Gemini 2.5 Pro، تعمل جوجل على توسيع قدرات AI Mode بإطلاق أربع مزايا رئيسية جديدة تشمل Search Live بالفيديو، Canvas، إضافة إلى دعم رفع الصور وملفات PDF عبر الويب.

سيتمكن المستخدمون قريبًا من رفع ملفات PDF لطرح أسئلة تفصيلية حولها وجمع سياقها مع نتائج البحث، مع تحليل الملفات وربطها بمعلومات من الويب. كما تخطط جوجل لدعم المزيد من الصيغ لاحقًا، بما في ذلك ملفات Google Drive.

وبالإضافة إلى ذلك، تحصل AI Mode على ميزة Canvas التي تتيح إنشاء خطط دراسية أو تنظيم معلومات على جلسات متعددة ضمن لوحة جانبية ديناميكية قابلة للتحديث والتخصيص اعتمادًا على ملاحظات المستخدم أو مستنداته.

أما Search Live، فيتوسع ليشمل إدخال الفيديو عبر تطبيق Google Lens، حيث يمكن للمستخدمين عرض ما يرونه في الواقع مباشرة للذكاء الاصطناعي، مع طرح الميزة هذا الأسبوع لمختبري Android وiOS في الولايات المتحدة.

كما سيصل AI Mode إلى متصفح Chrome على الحاسب، مع خيار “Ask Google about this page” وتحليلات AI ضمن لوحة جانبية.

المصدر