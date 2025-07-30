شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تغلق متجرًا للبيع بالتجزئة فى الصين لأول مرة على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

أغلقت شركة أبل متجرًا للبيع بالتجزئة في الصين لأول مرة، مما يمثل تراجعًا ملحوظًا في السوق حيث تسعى شركة صناعة هواتف آيفون إلى إنعاش المبيعات.

وأعلنت الشركة، أنها ستغلق متجرها في باركلاند مول بمنطقة تشونجشان بمدينة داليان في 9 أغسطس، مشيرةً إلى تغيرات في المشهد التجاري في المجمع، وتمتلك الشركة حوالي 56 متجرًا في منطقة الصين الكبرى، ما يمثل أكثر من 10% من إجمالي شبكتها العالمية التي تضم أكثر من 530 متجرًا.

وصرحت الشركة، ومقرها كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، في بيان: "نركز دائمًا على توفير تجربة استثنائية لجميع عملائنا، سواءً عبر الإنترنت أو في أكثر من 50 فرعًا لمتاجر آبل في أنحاء الصين الكبرى ، وأضافت نظرًا لرحيل العديد من تجار التجزئة في باركلاند مول، فقد اتخذنا قرارًا بإغلاق متجرنا هناك".

وتُعاني الصين من ضغوط انكماشية مع تراجع الاستهلاك، وتضرر الصادرات من الرسوم الجمركية العالمية، التي تُعدّ محركًا رئيسيًا لثاني أكبر اقتصاد في العالم، وجاء نمو مبيعات التجزئة دون التوقعات.

المتجر الذي سيُغلق هو أحد فرعين في مدينة داليان ، الفرع الآخر الواقع في مجمع أولمبيا 66 التجاري لا يزال مفتوحًا ، وأوضحت الشركة أنه سيتم منح موظفي الفرع الذي سيُغلق فرص عمل في أماكن أخرى ، ويفصل بين الفرعين حوالي عشر دقائق.

على نطاق أوسع، كانت آبل تتطلع إلى العودة بقوة إلى السوق الصينية ، وانخفضت مبيعاتها في البلاد بنسبة 2.3% لتصل إلى 16 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني المنتهي في 29 مارس ، وكان المحللون قد توقعوا 16.8 مليار دولار أمريكي تقريبًا.

وستفتتح شركة آبل متجرًا جديدًا في يوني ووك تشيانهاي بمدينة شنتشن في 16 أغسطس ، كما تخطط الشركة لافتتاح مواقع إضافية في بكين وشنجهاي خلال العام المقبل، وفقًا لما أوردته بلومبرج نيوز ، وقد افتتحت متجرًا في مقاطعة آنهوي في يناير.

بينما لا تزال آبل تضيف متاجر جديدة، تباطأ توسعها في قطاع التجزئة بشكل عام منذ تفشي الجائحة. وركزت آبل بدلاً من ذلك على افتتاح متاجرها الإلكترونية في أماكن جديدة، مثل الهند والمملكة العربية السعودية، وتحديث أو نقل متاجرها المادية القديمة.