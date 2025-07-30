تكنولوجيا: هاتف شاومي 15T يحصل على اعتماد رسمي قبل الإطلاق المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة شاومي حاليًا على تطوير هاتفي 15T و15T Pro، ليكونا خلفًا لسلسلة 14T و14T Pro التي أُطلقت في سبتمبر من العام الماضي.

وقد ظهر هاتف شاومي 15T مؤخرًا في هيئتين اعتماد، الأولى NBTC في تايلاند والثانية IMDA في سنغافورة، مما يشير إلى إمكانية ظهوره رسميًا بجانب 15T Pro إما الشهر المقبل أو في سبتمبر.

ويحمل الهاتف رقم الطراز 25069PTEBG، إلا أنّ هذه الاعتمادات لم تكشف أي تفاصيل تقنية. ومع ذلك، تحدثت تسريبات سابقة عن تجهيز الهاتف بنظام كاميرات خلفي ثلاثي، يضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر OmniVision OVX8000، وعدسة واسعة بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا تيليفوتو بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر Samsung ISOCELL JN5.

كما أشارت المعلومات إلى أنّ الهاتف سيأتي ببطارية سعتها 5,500 ميلي أمبير، مع دعم شحن سلكي سريع بقدرة 67 واط. وحتى الآن، لم تتوفر أي تفاصيل أخرى مؤكدة حول مواصفاته.

المصدر