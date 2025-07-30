شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قائمة ألعاب PS Plus لشهر أغسطس: Lies of P و DayZ وMy Hero One’s Justice 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم الكشف عن الألعاب المجانية الشهرية التي ستنضم إلى PlayStation Plus في أغسطس، حيث تتصدر Lies of P، لعبة تقمص الأدوار والحركة الشهيرة والمستوحاة من سلسلة Souls، من المطورين الكوريين Neowiz وRound8 Studio، وقد صدرت Lies of P عام 2023، وتتميز بمعارك زعماء مليئة بالتحديات وأجواء قوطية مستوحاة من حقبة Belle Époque، أما اللعبتان الأخريان اللتان ستنضمان إلى PS Plus في أغسطس، فهما لعبة البقاء DayZ ولعبة القتال My Hero One’s Justice 2.

وستتوفر جميع الألعاب الثلاث لمشتركي PS Plus في فئات Essential وExtra وDeluxe/Premium ابتداءً من 5 أغسطس، كما تقدم Sony مجموعة متنوعة من الصور الرمزية المجانية من الألعاب الشهيرة لمشتركي PS Plus. ستتوفر ألعاب PS Plus الشهرية لشهر يوليو - Diablo IV وThe King of Fighters XV وJusant - على الخدمة حتى 4 أغسطس، وفيما يلى نظرة عن كثب على ألعاب PS Plus الشهرية لشهر أغسطس:

Lies of P

شهدت ألعاب Soulslike رواجًا كبيرًا في العامين الماضيين، لكن لعبة Lies of P، التي صدرت عام 2023، كانت من أوائل الألعاب التي اعتمدت على صيغة FromSoftware لتقديم تجربة لعب أدوار وحركة أصلية، وتضع اللعبة اللاعبين في مكان بينوكيو وسط ثورة دمى في مدينة كرات الخيالية، مسلحين بأدوات ميكانيكية متنوعة وأسلحة قتالية، يجب على اللاعبين مواجهة تهديدات المدينة العديدة ومعارك زعماء شرسة.

وفي يونيو، تلقت Lies of P توسعتها الأولى، بعنوان Overture، والتي تُعدّ بمثابة مقدمة للعبة الرئيسية. ستكون لعبة لعب الأدوار والحركة متاحة لمشتركي PS Plus على PS4 وPS5.

DayZ

يُضيف PS Plus أيضًا لعبة DayZ في أغسطس، لعبة البقاء على قيد الحياة متعددة اللاعبين، والتي بدأت كنسخة معدلة من لعبة Arma 2، تضع ما يصل إلى 60 لاعبًا على خريطة واحدة وسط تفشي الزومبى، يجب على اللاعبين جمع المعدات والأسلحة والطعام والأدوية وغيرها من المعدات للبقاء على قيد الحياة في ظروف معادية.

في حال وفاة اللاعبين، تتم إعادة تعيين تقدمهم، مما يوفر تجربة بقاء حماسية. تتميز DayZ أيضًا بالصيد والطهي، ومجموعة متنوعة من المركبات للمساعدة في اجتياز الخريطة الواسعة، DayZ متوفرة على PS4 ويمكن لعبها على PS5 عبر التوافق مع الإصدارات السابقة.

My Hero One's Justice 2

أخيرًا، سيتمكن مشتركو PS Plus من لعب My Hero One's Justice 2 في أغسطس، لعبة القتال من Bandai Namco مستوحاة من سلسلة المانجا My Hero Academia، وتتميز بمجموعة من الشخصيات المألوفة، تعتبر لعبة القتال في الساحة تكملة للعبة My Hero One's Justice، التي صدرت في عام 2018. وستكون متاحة على PS4.