تكنولوجيا: ما الفرق بين الزلزال والتسونامي؟.. شرح مبسط

القاهرة - سامية سيد - في صباح الأربعاء، الموافق 30 يوليو 2025، ضرب زلزال قوي منطقة شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي، وهي منطقة تُعرف بنشاطها الزلزالي المرتفع، وبالرغم من أن مركز الزلزال كان تحت قاع المحيط، وعلى بُعد آلاف الكيلومترات من المحيط الهادئ الأوسط، إلا أن تحذيرات تسونامي صدرت لاحقًا في ولاية هاواي الأمريكية، تحسّبًا لوصول موجات مدّ غير طبيعية.

هذا التزامن بين الزلزال في روسيا والتحذيرات في هاواي أعاد إلى الواجهة سؤالًا بسيطًا في ظاهره، لكنه بالغ الأهمية: ما الفرق بين الزلزال والتسونامي؟ وكيف يرتبطان ببعضهما البعض؟

الزلزال: عندما تهتز الأرض من الداخل

الزلزال هو ظاهرة جيولوجية تحدث نتيجة تحرّك مفاجئ في الصفائح التكتونية تحت سطح الأرض، هذه الصفائح الضخمة تشكّل القشرة الأرضية، وتتحرك ببطء على مدار السنوات، ولكن أحيانًا تتراكم طاقة في نقاط التقاءها، ثم تنفجر فجأة على شكل هزة قوية، وهذه الهزات قد تقع تحت اليابسة أو تحت قاع البحر، وفي حالة زلزال روسيا اليوم، وقع مركز الزلزال تحت المحيط، ما جعله مؤهلًا لإحداث تأثيرات إضافية تتجاوز نطاق الاهتزاز الأرضي.

التسونامي: موجات عملاقة تبدأ من تحت البحر

عندما يحدث زلزال تحت سطح البحر، قد يؤدي إلى تحريك قاع المحيط صعودًا أو هبوطًا بشكل مفاجئ، ما يُحدث اضطرابًا هائلًا في المياه فوقه، هذا الاضطراب لا يبقى في مكانه، بل يتحول إلى سلسلة من الموجات المائية العنيفة التي تنتقل بسرعات تصل إلى 800 كيلومتر في الساعة عبر المحيط، وهذه الظاهرة تُعرف باسم "التسونامي" — وهي كلمة يابانية تعني "موجة الميناء"، وما يميز التسونامي أنه لا يتكوّن من موجة واحدة، بل من عدة موجات تفصل بينها دقائق، وقد تكون الموجات اللاحقة أشد من الأولى.

الفرق الجوهري بين الزلزال والتسونامي

من الناحية العلمية، الزلزال هو الحدث الأرضي الأصلي — اهتزاز ناتج عن كسر في الصخور أو حركة مفاجئة في باطن الأرض، أما التسونامي، فهو أحد النتائج الثانوية المحتملة للزلازل البحرية، تحديدًا إذا ترافق الزلزال مع تحرك رأسي في قاع البحر، وبمعنى آخر، ليس كل زلزال يُسبب تسونامي، لكن أغلب موجات التسونامي الكبيرة تكون نتيجة لزلازل قوية تحت الماء.