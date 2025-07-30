تكنولوجيا: NASA و SpaceX على أهبّة الاستعداد لإطلاق مهمة Crew-11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد وكالة NASA لإطلاق رحلتها المأهولة التالية، بعد أن اكتملت جميع الترتيبات اللازمة لمهمة SpaceX Crew-11. فقد وصل الطاقم الدولي للمهمة إلى مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا يوم الثلاثاء، بعد رحلة استغرقت ساعتين من هيوستن، وذلك بعد أيام قليلة من نقل الصاروخ إلى منصة الإطلاق.

ويضم الطاقم أربعة رواد فضاء: زينا كاردمن ومايك فينكي من NASA، وكيميا يوي من JAXA، وأوليغ بلاتونوف من Roscosmos. وسيقضي الرواد الأيام المقبلة في الحجر الصحي وإجراء الاستعدادات النهائية قبل الانطلاق نحو محطة الفضاء الدولية.

وتُعد هذه الرحلة الأولى لكل من كاردمن وبلاتونوف، والثانية ليوي، بينما يخوض فينكي رحلته الرابعة بصفته أحد أكثر رواد NASA خبرة.

في الوقت نفسه، يقف صاروخ SpaceX Falcon 9 جاهزًا على منصة الإطلاق. فقد جرى يوم الأحد نقله إلى المجمع 39A ووُضع في الوضع الرأسي، حاملًا مركبة Dragon المأهولة، التي سبق أن نفذت خمس مهام، من بينها أول رحلة لرواد فضاء من القطاع الخاص إلى محطة الفضاء الدولية.

وتأتي هذه المهمة ضمن برنامج Commercial Crew التابع لـ NASA، باعتبارها الرحلة الحادية عشرة لتناوب الطواقم الفضائية.

ومن المقرر أن تنطلق في موعد لا يسبق الخميس 31 يوليو عند الساعة 4:09 مساءً بتوقيت UTC، أي بعد يوم واحد فقط من إطلاق القمر الصناعي الثوري NISAR، المشروع المشترك بين NASA وISRO، والمقرر له غدًا 30 يوليو.

