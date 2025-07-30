انت الان تتابع خبر الذكاء الاصطناعي يغلق أبواب الوظائف أمام الخرجين الجدد.. ورطة عالمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في شركة التوظيف Hirewell في شيكاغو، توقف عملاء وكالات التسويق تقريبًا عن طلب موظفين مبتدئين - خريجون شباب كانوا مطلوبين بشدة في السابق، بعد أن أصبح عملهم الآن يتولاه الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما ذكره كبير مسؤولي النمو في الشركة لصحيفة وول ستريت جورنال.

أيضا، يُوظّف تطبيق المواعدة Grindr المزيد من المهندسين المخضرمين، متخليًا عن بعض المبرمجين المبتدئين الذين تخرجوا مباشرةً من الجامعة، وقال الرئيس التنفيذي جورج أريسون إن الشركات "ستحتاج إلى عدد أقل فأقل من الموظفين في المناصب الدنيا" في المستقبل.

وقال بيل بالديراز، الرئيس التنفيذي لشركة Futurety الاستشارية ومقرها كولومبوس، إنه قرر عدم توظيف متدرب صيفي هذا العام، مفضلًا إدارة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي من خلال ChatGPT بدلاً من ذلك.

وحثّ بالديراز أبناءه على التركيز على الوظائف التي تتطلب مهارات التعامل مع الناس والتي يصعب أتمتتها.

هذه الأراء، جعلت من الواضح أن الحصول على وظيفة جيدة بعد التخرج من الجامعة، لم يعد شيئا مضمونا الآن.

ولطالما كان هناك اتفاق غير مكتوب بين الشركات والخريجين الجدد، الموظفون الجدد، الشباب المتعطشون للعمل، على استعداد للعمل بجد مقابل أجور أقل.

وفي المقابل، يوفر أصحاب العمل التدريب والخبرة لمنح المهنيين الشباب موطئ قدم في سوق العمل، ممهدين الطريق لقوى العمل المستقبلية.

ولكن أدى ركود التوظيف في الوظائف المكتبية لسنوات طويلة ومخاوف الركود إلى إضعاف هذا النوع من الاتفاقيات، ويهدد الذكاء الاصطناعي الآن بتفكيكها تمامًا.

ورغم أن هذا نذير شؤم لخريجي الجامعات الباحثين عن وظائف مبتدئة، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى إعادة تنظيم جذرية في هيكلة القوى العاملة.

ومع قيام الشركات بتوظيف وتدريب عدد أقل من الشباب، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى تقليص عدد الموظفين الذين سيكونون مستعدين لتحمل المزيد من المسؤوليات في غضون خمس أو عشر سنوات.

وتقول الشركات إنها تعيد التفكير بالفعل في كيفية تطوير الجيل القادم من المواهب، حيث يساهم الذكاء الاصطناعي في تسريع لهذا الاتجاه بالفعل.

وتقول صحيفة وول ستريت جورنال، أنه مع كل دفعة جديدة بعد عام 2020، تتناقص باستمرار نسبة الخريجين الذين يحصلون على وظائف تتطلب درجة البكالوريوس، وفقًا لتحليل معهد "بيرنينج جلاس" لبيانات العمل.

ويحدث هذا في مختلف التخصصات، من الفنون البصرية إلى الهندسة والرياضيات، كما أن البطالة بين خريجي الجامعات الجدد ترتفع الآن بوتيرة أسرع من الشباب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو شهادة الزمالة.

وفي الوقت نفسه، لا تزال القطاعات التي شهدت أكبر تباطؤ في توظيف الخريجين - مثل المعلومات والتمويل والتأمين والخدمات التقنية - تشهد نموًا، مما يشير إلى أن أصحاب العمل أصبحوا أكثر كفاءة ولا يرون أي ضرر مباشر من توظيف عدد أقل من العمال عديمي الخبرة، وفقًا لما ذكره مات سيجلمان، رئيس "بيرنينج جلاس".

وقال سيجلمان، "هذا تحول جذري في طريقة توظيف أصحاب العمل، من المرجح أن يتخلى أصحاب العمل عن موظفيهم في بداية مسيرتهم المهنية، وفي كثير من الحالات يكثفون توظيفهم للمهنيين الأكثر خبرة".

وبعد الالتفاف على هذه القضية خلال العامين ونصف العام منذ إصدار ChatGPT، والذي قلب طريقة تخطيط معظم الشركات لمستقبلها رأسًا على عقب، يتحدث الرؤساء التنفيذيون الآن بصراحة عن القدرات الهائلة للذكاء الاصطناعي، والتي من المرجح أن تؤدي إلى تسريحات كبيرة في الوظائف.

وصرح كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات عملاقة، بما في ذلك أمازون وجي بي مورغان، في الأسابيع الأخيرة أنهم يتوقعون انكماشًا كبيرًا في قواهم العاملة.

وصرح جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، بأنه يتوقع أن يحل الذكاء الاصطناعي محل نصف القوى العاملة المكتبية في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للخريجين الجدد، هذا لا يعني فقط أنهم يتنافسون على عدد أقل من الوظائف، بل إنهم يواجهون أيضًا بشكل متزايد العمال المبتدئين الذين تم تسريحهم مؤخرًا.

وفي حين يقول العديد من الرؤساء إنهم ما زالوا ملتزمين بالعمال المبتدئين ويدركون قيمتهم، إلا أن البيانات تزداد وضوحًا، حيث يبلغ معدل البطالة الوطني الإجمالي حوالي 4% في أمريكا، ولكن بالنسبة لخريجي الجامعات الجدد، بلغ 6.6% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية المنتهية في مايو/أيار 2025.

وفي شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تُحرك جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الأمريكي، ربما يكون هذا الاتجاه أكثر تطرفًا.

ووجدت شركة سيجنال فاير لرأس المال الاستثماري أن نسبة التعيينات الجديدة من إجمالي التعيينات الجديدة، بين أكبر 15 شركة تقنية من حيث القيمة السوقية، قد انخفضت بنسبة 50% منذ عام 2019.

وشكل الخريجون الجدد 7% فقط من التعيينات الجديدة في عام 2024، بانخفاض عن 11% في عام 2022.

وأشار تقرير صادر عن الشركة في مايو/أيار إلى تقلص فرق العمل، وقلة البرامج المتاحة للخريجين الجدد، وتنامي تأثير الذكاء الاصطناعي.

ودرس جادين تيت علوم المعلومات في جامعة ألباني، على أمل الحصول على وظيفة تُركز على تحسين تجربة المستخدم في التطبيقات أو مواقع الويب.

وفي الأسبوع الذي سبق تخرجه، صرّح له مُرشده بصراحة، هذا المجال يُسيطر عليه الذكاء الاصطناعي، وحذّر من أنه قد لا تتاح له وظيفة من الأساس خلال خمس سنوات.

وحضر تيت أربعة مؤتمرات هذا العام، وتواصل مع الشركات وسألها عما إذا كانت تُوظّف، كما تقدّم لعشرات الوظائف، دون جدوى.

ويعمل العديد من أصدقائه في الكلية في وظائف البيع بالتجزئة وخدمات الطعام، حيث يتقدمون لوظائف إدارية أو قبل تاريخ بدء عملهم.

وقال تيت عن بحثه عن وظيفة، "لقد كان الأمر مُخيفًا".

وشهدت منصة "هاندشيك" للبحث عن وظائف للمبتدئين انخفاضًا بنسبة 15% في العام الدراسي الحالي مُقارنةً بالعام الماضي، بينما ارتفع عدد طلبات التوظيف لكل وظيفة بنسبة 30%، وفقًا للمنصة.

وشهدت إعلانات التدريب الداخلي وطلبات التوظيف اتجاهات مُتشابهة بين عامي 2023 و2025.