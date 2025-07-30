شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تبدأ التحقق من العمر على Xbox فى المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت شركة مايكروسوفت رسميًا فرض قيود عمرية جديدة على مستخدمي Xbox في المملكة المتحدة، حيث أصبح من الضرورى أن يثبت البالغون هويتهم لمواصلة استخدام بعض الميزات الاجتماعية مثل الدردشة الصوتية، الرسائل، ودعوات الألعاب، وبدءًا من عام 2026، سيحرم المستخدمون الذين لا يُكملون عملية التحقق لمرة واحدة من هذه الخدمات، باستثناء استخدامها مع الأصدقاء فقط.

هذه التغييرات تأتي استجابة لقانون الأمان على الإنترنت الجديد الذي أقرّته المملكة المتحدة، والذي يهدف إلى جعل الإنترنت مكانًا أكثر أمانًا للأطفال، ومن خلال هذه السياسة الجديدة، تسعى مايكروسوفت إلى ضمان أن لا يتعرض الأطفال والمراهقون لمحتوى غير ملائم لأعمارهم عبر المنصة.

في بريطانيا، تتوفر عدة طرق لإثبات العمر، من بينها تقديم بطاقة هوية حكومية، أو التحقق عبر بطاقة الائتمان أو رقم الهاتف، أو استخدام تقنية تقدير العمر من خلال الوجه، وقد أكدت مايكروسوفت أن جميع البيانات الشخصية ستشفر ولن يتم تخزينها أو إعادة استخدامها.

ورغم أن هذه الإجراءات تقتصر حاليًا على المملكة المتحدة، فقد ألمحت Xbox إلى احتمال تطبيقها في دول أخرى مستقبلًا، بما في ذلك الهند، ومع ازدياد أهمية الخصوصية الرقمية في الهند، يثير هذا التغيير نقاشًا حول مدى أمان مشاركة المستخدمين لمعلوماتهم الشخصية مثل أرقام الهوية أو بطاقات الائتمان لمجرد الاستفادة من وظائف اجتماعية.

ورغم أن مستخدمي Xbox في الهند غير مطالبين حاليًا بأي إجراء، فإن هذا القرار يُعتبر مؤشرًا واضحًا على اتجاه عالمي نحو تطبيق قيود أكثر صرامة على الهوية الرقمية والتحقق العمري.

وقد سبق أن طالبت بعض الجهات في الهند بتعزيز القيود العمرية، وتشديد الرقابة الأبوية، وفرض حظر مؤقت على بعض الألعاب المثيرة للجدل.

إذا طبق نفس النظام في الهند، فسيكون على اللاعبين البالغين إثبات هويتهم بطريقة مشابهة لما يحدث في بريطانيا، وهو ما قد يحقق انضباطًا في الفئة العمرية للمحتوى، لكنه أيضًا يفتح الباب أمام تساؤلات حساسة: ما مدى أمان تقديم هذه البيانات؟ هل ستُدار بشكل مسؤول؟ وكيف يمكننا تحقيق توازن بين الأمان والانفتاح في بيئة الإنترنت؟

في الوقت نفسه، ينصح الآباء والأوصياء بالانتباه لهذه السياسات الجديدة. تقدم Xbox بالفعل برنامجًا يُدعى "إعدادات العائلة"، يسمح للبالغين بالتحكم في وقت الشاشة، فلاتر المحتوى، حدود الإنفاق، والمزيد، بينما لن يحتاج الأطفال والمراهقون إلى التحقق من أعمارهم بأنفسهم، سيظل البالغون مسؤولين عن إدارة حساباتهم.