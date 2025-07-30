شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف تأثير أقمار ستارلينك على 76 مليون صورة من التلسكوبات الراديوية والان مع تفاصيل الخبر

ربطت خدمة الإنترنت ستارلينك من سبيس إكس العالم بشكل غير مسبوق، لكن أعرب علماء الفلك عن مخاوفهم بشأن تداخل كوكبة أقمار ستارلينك مع رصد الكون، وقد أكدت دراسة استقصائية جديدة أجرتها جامعة كيرتن هذه المخاوف.

وفقا لما ذكره موقع "space"، أظهر تحليل 76 مليون صورة من محطة نموذجية لتلسكوب الراديو "مصفوفة الكيلومتر المربع" (SKA) أن انبعاثات أقمار ستارلينك الصناعية أثرت على ما يصل إلى 30% من الصور في بعض مجموعات البيانات؛ وقد يؤثر هذا التداخل على نتائج الأبحاث التي تعتمد على تلك البيانات، وحدد المسح أكثر من 112,000 انبعاث لاسلكي من 1,806 أقمار ستارلينك الصناعية، ووجد أن الكثير من التداخل المرصود غير مقصود.

قال ديلان جريج، الباحث الرئيسي في الدراسة من جامعة كيرتن في بيان: "رُصدت بعض الأقمار الصناعية وهي تبث في نطاقات لا يُفترض وجود أي إشارات فيها على الإطلاق، مثل الأقمار الصناعية الـ 703 التي حددناها عند تردد 150.8 ميجاهرتز، والمُصممة لحماية علم الفلك الراديوي"،

أشار جريج إلى أن هذه الانبعاثات غير المقصودة قد تأتي من إلكترونيات على متن المركبة الفضائية، مضيفا "لأنها ليست جزءًا من إشارة مقصودة، لا يستطيع علماء الفلك التنبؤ بها أو استبعادها بسهولة".

في حين أن الاتحاد الدولي للاتصالات ينظم انبعاثات الأقمار الصناعية لحماية عمليات الرصد الفلكي، فإن القواعد الحالية "تركز على عمليات الإرسال المقصودة ولا تغطي هذا النوع من الانبعاثات غير المقصودة"، كما قال ستيفن تينغاي، أستاذ في جامعة كيرتن والمدير التنفيذي لمعهد كيرتن لعلم الفلك الراديوي.

ومع ذلك، ليست أقمار ستارلينك الصناعية وحدها هي المشكلة، فقد ركز مسح فريق الدراسة على ستارلينك لأنها تمتلك حاليًا أكبر كوكبة أقمار صناعية، مع أكثر من 7000 قمر صناعي منتشر وقت المسح، ولكن شبكات الأقمار الصناعية الأخرى يمكن أن "تسرّب" عمليات إرسال غير مقصودة أيضًا.