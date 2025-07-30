شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة Google Messages تحصل على مظهر جديد وجريء على الساعات الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل جوجل طرح لغة التصميم Material 3 Expressive ببطء عبر تطبيقاتها، وآخرها نظام Wear OS، ويُظهر تطبيق رسائل جوجل على الساعات الذكية الآن بوادر تحديث بصري، رصده مستخدمي تيليجرام لأول مرة على ساعة Pixel Watch 3.

ويُضيف التحديث عناصر بصرية تتوافق بشكل وثيق مع Material 3 Expressive مثل فقاعات الرسائل بألوان خافتة، وأزرار مُلونة، وأشكال الواجهة التي تُوحي بتفاعلات أكثر سلاسة.

وبعض خيارات القائمة الآن تتضمن أزرارًا تحتوي على أيقونات ونصوص، بينما تم تصميم البعض الآخر بشكل يُشير إلى قابلية التمرير، ولم يتضح بعد مدى انتشار إعادة التصميم، في حين أن بعض مستخدمي الإصدار الأحدث من رسائل جوجل يلاحظون التغييرات بالفعل، إلا أن آخرين لا يلاحظونها، مما يشير إلى طرحها على الخادم.

وقد يقتصر الأمر أيضًا على أجهزة محددة مثل Pixel Watch 3 أو أجهزة Wear OS الأحدث، حيثتم توسيع نطاق Material 3 Expressive ليشمل هواتف وأجهزة Android اللوحية.

وعلى الهواتف الذكية، يختبر تطبيق Google Messages نفس التصميم الجديد، ولكن لمستخدمي الإصدار التجريبي فقط، فقد تم تحديث تطبيق Google Keep مؤخرًا بشريط بحث أكثر سمكًا وأيقونات أكبر قليلًا، كما حصل تطبيق Google Phone على تحديث جديد، يتضمن بطاقات دائرية، ولوحة اتصال جديدة، وعناصر تحكم إيماءات مُحدثة.

يعكس طرح جوجل لواجهة Material 3 Expressive تحوّل آبل مع واجهة المستخدم Liquid Glass في نظامي iOS 26 وwatchOS 26، فبينما تُركز آبل على الانتقالات السلسة والشفافية الجمالية لإضفاء طابع مستقبلي على برمجياتها، يميل نهج جوجل أكثر نحو الأشكال القابلة للتخصيص واللمسات اللونية النابضة بالحياة.

ومن الواضح أن الشركتين تحاولان التخلص من التصميم المسطح، إلا أن طرح جوجل كان أبطأ، ومتقطعًا عبر المنصات والأجهزة، بينما كانت تحديثات آبل خلال هذه الفترة التجريبية أكثر توحيدًا عبر أجهزة iPhone وiPad وApple Watch.