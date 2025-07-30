شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق العرض الأول للعبة Battlefield 6 دون الكشف عن تفاصيل طور اللعب الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد شهور من الشائعات والتسريبات، كشفت شركة EA رسميًا عن العرض الترويجي الأول للعبة Battlefield 6، أحدث إصدارات سلسلة القتال الشهيرة. وكما كان متوقعًا، ركّز الفيديو بشكل كبير على السرد القصصي والمؤثرات السينمائية، بينما خلا تمامًا من لقطات أسلوب اللعب (Gameplay).

العرض يُظهر عالمًا غارقًا في حرب عالمية ضد شركة عسكرية خاصة، مع خطاب رئاسي ناري ولقطات مليئة بالانفجارات والحركة، ما يشير إلى أن طور القصة في هذا الجزء سيكون غنيًا بالمشاهد السينمائية والمواجهات المكثفة.

وأكدت EA أن اللعبة ستحتوي على طور لعب فردي (قصة) إلى جانب طور اللعب الجماعي، إلا أن التفاصيل حول الأخير لم تُكشف بعد، وقد حددت الشركة موعدًا لبث مباشر يوم 31 يوليو الساعة 2:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يتضمن أول استعراض حقيقي لأسلوب اللعب الجماعي.

ويُذكر أن العرض الترويجي استخدم إحدى أغاني بوب ديلان، ما أضفى طابعًا دراميًا خاصًا على المشاهد، لكنه لم يقدم أية معلومات عن تجربة اللعب الفعلية.

تُطوّر Battlefield 6 من خلال عدة فرق مختلفة تحت مظلة Battlefield Studios، حيث يشارك في تطويرها استوديو DICE الأصلي، إلى جانب مطوري ألعاب Burnout وNeed for Speed، بالإضافة إلى EA Motive (الذي قدّم نسخة ريميك من Dead Space)، وفريق جديد يُدعى Ripple Effect.

ورغم هذا التعاون الكبير، أشارت تقارير سابقة إلى أن عملية تطوير اللعبة واجهت مشكلات وتجاوزات في الميزانية، وهو ما أثار قلق بعض المتابعين خاصة بعد الأداء المخيب للجزء السابق Battlefield 2042 الذي صدر عام 2021 ولم يحقق النتائج التجارية المرجوة.

حتى الآن، لم تكشف EA عن موعد الإصدار الرسمي لـ Battlefield 6، رغم وجود تسريبات تتحدث عن إطلاق محتمل في أكتوبر القادم، كما لم تُحدد الشركة المنصات التي ستتوفر عليها اللعبة، وهي معلومات يتوقع الإعلان عنها خلال البث المباشر المقبل.

يبقى أن نرى ما إذا كانت Battlefield 6 ستنجح في استعادة أمجاد السلسلة وتقديم تجربة قتالية تواكب تطلعات اللاعبين بعد إخفاقات الماضي.