شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: ذوبان الأنهار الجليدية يزداد بسبب تغير المناخ ومحاولات للتعامل معها والان مع تفاصيل الخبر

تُعد الأنهار الجليدية في جبل جيلو في جنوب شرق تركيا، الذي يرتفع إلى 4135 مترًا في محافظة هكارى على الحدود العراقية، ثاني أكبر أنهار جليدية في البلاد بعد أنهار جبل أرارات (5137 مترًا) على بُعد 250 كيلومترًا شمالًا، ومع ارتفاع درجات الحرارة العالمية وسط تغير المناخ الناجم عن أنشطة الإنسان، تذوب أجزاء جديدة من الجبال التي كانت مغطاة بالجليد بسرعة عامًا بعد عام.

ووفقا لما ذكره موقع "Phys"، فإن تركيا، التي تشهد موجات حر وجفاف، سجلت درجة حرارة قياسية بلغت 50.5 درجة مئوية، وصرح أونور ساتير، الأستاذ في جامعة يوزونجو يل والمتخصص في نظم المعلومات الجغرافية في مقاطعة فان الشرقية: "عملية الذوبان أسرع مما توقعنا.. ووفقًا لأبحاثنا، فقدنا خلال الأربعين عامًا الماضية ما يقرب من 50% من هذا الغطاء الثلجي والجليدي المستمر في هذه المنطقة".

وقال ساتير: "بعض الأماكن تذوب أسرع من غيرها، لذا فهي في الواقع تُظهر لنا الأماكن التي يجب حمايتها، ولكن ليس لدينا فرصة لتغطية كامل مساحة الجليد".

كما أنه فى السنوات الأخيرة، غُطيت العديد من الأنهار الجليدية في جبال الألب بأغطية بيضاء في محاولة لتأخير ذوبانها، ووفقًا للأمم المتحدة، لن تصمد الأنهار الجليدية فى عدة مناطق من العالم أمام القرن الحادي والعشرين، مما يهدد إمدادات المياه لمئات الملايين من الناس.