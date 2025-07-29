شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أنتروبيك تفرض حدود استخدام جديدة على Claude Code للحد من استهلاك المطورين المفرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Anthropic، المطوّرة لنظام الذكاء الاصطناعي Claude، عن فرض حدود استخدام أسبوعية جديدة على أداة الترميز الخاصة بها، Claude Code، وذلك للحد من الاستخدام المفرط من قِبل عدد محدود من المشتركين الذين يُشغّلون الأداة بشكل متواصل على مدار الساعة.

وذكرت الشركة، في رسالة بريد إلكتروني أرسلتها إلى المشتركين وفي منشور على منصة X (تويتر سابقًا)، أن هذه القيود الجديدة ستُطبّق بدءًا من 28 أغسطس على مشتركي خطة Pro بقيمة 20 دولارًا شهريًا، بالإضافة إلى خطط Max التي تصل أسعارها إلى 100 و200 دولار شهريًا.

وقالت أنتروبيك إن الهدف من هذه الخطوة لا يقتصر فقط على تقليل الضغط على الخوادم، بل يشمل أيضًا الحد من بعض الممارسات المخالفة مثل مشاركة الحسابات وإعادة بيع الوصول إلى Claude Code.

وتشمل السياسة الجديدة قيودًا أسبوعية تكميلية، تُضاف إلى الحدود الزمنية الحالية التي تُعاد كل خمس ساعات، وسيتم تطبيق نوعين من القيود الأسبوعية:

• أحدهما يتعلق بالاستخدام العام للأداة.

• والثاني خاص باستخدام نموذج Claude Opus 4 المتقدم.

ولم تُفصِح أنتروبيك عن التفاصيل الدقيقة لهذه القيود، لكنها أوضحت أن القيود الجديدة ستؤثر على أقل من 5٪ من المشتركين، استنادًا إلى أنماط الاستخدام الحالية.

ووفقًا لما أوضحته الشركة، فإن معظم مستخدمي خطة Pro يمكنهم توقع الحصول على ما بين 40 إلى 80 ساعة أسبوعيًا من الوصول إلى نموذج Sonnet 4، إلا أن هذا الرقم قد يختلف حسب حجم الكود البرمجي المستخدم وعدد الاستفسارات وغيرها من العوامل الفنية.

وأكدت أنتروبيك أن المشتركين في خطة Max سيتمكنون من شراء ساعات استخدام إضافية بأسعار واجهة برمجة التطبيقات (API) المعتادة.

وتأتي هذه التحديثات بعد أسابيع من طرح الشركة لقيود استخدام أولية على Claude Code، وذلك عقب عدة انقطاعات في الخدمة سُجّلت على صفحة الحالة الخاصة بالشركة، حيث شهدت الأداة سبع حالات توقف جزئي أو كلي خلال الشهر الماضي فقط.

وتُعاني أنتروبيك، كغيرها من شركات الذكاء الاصطناعي، من قيود في الموارد الحسابية، ما يدفعها لتقييد بعض حالات الاستخدام المكثف حتى تتمكن من ضمان استقرار الخدمة لمجمل المستخدمين.

يُذكر أن شركات أخرى في مجال أدوات البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بدأت باتباع نهج مشابه، ففي يونيو الماضي، غيّرت شركة Anysphere المطورة لأداة Cursor طريقة التسعير ضمن خطة Pro، بعد أن لاحظت استغلالًا مفرطًا من قِبل بعض المستخدمين، كما قامت منصة Replit بإجراءات مماثلة في الشهر نفسه.

واختتمت أنتروبيك بيانها بالتأكيد على أنها تعمل على تطوير خيارات جديدة لدعم حالات الاستخدام الطويلة مستقبلًا، لكنها ترى أن هذه الخطوة ضرورية في الوقت الحالي لضمان تقديم خدمة مستقرة وموثوقة لجميع المشتركين.