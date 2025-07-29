شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس: الذكاء الاصطناعي سيُتيح لنا العمل بشكل أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد بيل جيتس أن الذكاء الاصطناعي سيجعل العمل أكثر جدوى من خلال تقليل المهام الروتينية، لكنه حذّر أيضًا من أن وتيرة التغيير السريعة قد تُسبب مشاكل إذا لم يكن الأفراد والأنظمة مُستعدين له، وفي مقابلة مع فريد زكريا من شبكة CNN، قال المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت إن الأتمتة التي يقودها الذكاء الاصطناعي يُمكن أن تُمثل تغييرًا إيجابيًا، مما يسمح للناس بأداء وظائف أفضل أو الحصول على إجازات أطول.

وأضاف جيتس: "عندما تُحسّن الإنتاجية، يُمكنك تحرير هؤلاء الأشخاص لتقليص حجم الفصول الدراسية أو الحصول على إجازات أطول أو للمساعدة في إنجاز المزيد". لكنه أضاف أيضًا: "السؤال هو: هل يأتي التغيير بسرعة كبيرة بحيث لا يتوفر لديك الوقت للتكيف معه؟".

وتأتي تعليقاته في وقت يتزايد فيه القلق بشأن سرعة اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وقد أشار العديد من الخبراء إلى أن العديد من الوظائف الإدارية البسيطة قد تُستبدل بالذكاء الاصطناعي في السنوات القادمة، حتى الوظائف اليدوية قد تتأثر في المستقبل بمجرد تطور تقنيات الروبوتات، وقال جيتس إن الأذرع الروبوتية لم تصل إلى مرحلة التطور بعد، ولكن بمجرد تطورها، قد تؤثر على شريحة أكبر من القوى العاملة.

وتحدث جيتس أيضًا عن الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، وهو شكل أكثر تقدمًا من الذكاء الاصطناعي يُمكنه أداء مهام معقدة مثل المبيعات أو دعم العملاء بشكل أفضل من البشر، وذكر أن الذكاء الاصطناعي العام (AGI) يُشير إلى معانٍ مختلفة لأشخاص مختلفين، ولكن بمجرد أن تتمكن الآلات من التعامل مع هذه الوظائف بتكاليف أقل وبدقة أكبر، سيُمثل ذلك تغييرًا كبيرًا.

وأقرّ بأن سرعة تطور الذكاء الاصطناعي قد فاجأته، وأوضح جيتس أنه يستخدم أدوات بحث الذكاء الاصطناعي لفهم المواضيع الصعبة، وغالبًا ما يتحقق من دقتها مع الخبراء، وقال: "في معظم الأحيان، يقولون: 'أوه، أجل، لم تكن بحاجة إليّ'".

وإلى جانب العمل والإنتاجية، يشارك جيتس أيضًا في مشاريع تهدف إلى توفير أدوات الذكاء الاصطناعي للدول منخفضة الدخل، وقال إنه يعمل مع مايكروسوفت وOpenAI لضمان وصول هذه التقنيات إلى المناطق التي يمكنها أن تُسهم فيها في مجالات الصحة والتعليم والزراعة.

وعندما سُئل عن نصيحته للشباب الذين يستعدون لمستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي، شجعهم جيتس على التحلي بالفضول وتعلم كيفية استخدام هذه الأدوات، وقال: "إن القدرة على استخدام هذه الأدوات ممتعة ومُمكّنة في آن واحد"، مضيفًا أن مواكبة الذكاء الاصطناعي ستكون مهمة، على الرغم من احتمالية وجود عوائق في الطريق.