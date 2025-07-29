شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تُطلق “وضع Copilot” الجديد لتحويل متصفح Edge لمساعد ذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة جديدة ضمن سباق الذكاء الاصطناعي، أعلنت مايكروسوفت يوم الإثنين عن إطلاق ميزة تجريبية جديدة في متصفحها Edge تحت اسم “وضع Copilot”، والذى يهدف إلى تحويل المتصفح إلى مساعد ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى لتسهيل تجربة التصفح وتحسينها.

الميزة الجديدة تُمكّن المستخدمين من البحث والتصفح والدردشة مع مساعد AI مدمج داخل المتصفح، يمكنه فهم ما يبحث عنه المستخدم، وتوقع احتياجاته، واتخاذ إجراءات نيابةً عنه.

ورغم أن مدى فاعلية هذه الميزة فى الواقع لا يزال قيد التقييم، إلا أن مايكروسوفت أوضحت أن "Copilot Mode" لا يزال تجريبيًا ويتم تفعيله اختياريًا في هذه المرحلة، وهو متاح مجانًا لمستخدمى أجهزة Mac وPC الذين يملكون وصولًا إلى خدمة Copilot.

أبرز ميزات وضع Copilot: عند تفعيل الميزة، يظهر للمستخدمين صفحة تبويب جديدة يمكن من خلالها البحث أو التفاعل مع Copilot مباشرة. على سبيل المثال، يمكن للمستخدم أن يسأل Copilot ما إذا كانت وصفة طعام معينة قابلة للتحضير بشكل نباتي، فيُقدّم الذكاء الاصطناعي بدائل للمواد المستخدمة دون الحاجة لنسخ ولصق المحتوى.

كما يمكن للمستخدمين طلب تلخيص محتوى معين – مثل عرض وصفة مباشرة دون المرور بالسرد الطويل المعتاد في المواقع – وهي وظيفة عملية تقلل الوقت وتحسّن تجربة القراءة.

قدرات Copilot تشمل:

• حجز المواعيد.

• إنشاء قوائم التسوق.

• صياغة النصوص والمحتوى.

• تقديم الدعم أثناء المقارنة بين المنتجات أو الأسعار.

• استخدام الأوامر الصوتية لتسهيل العملية، خاصةً لغير المتمرسين أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن المزايا اللافتة أيضًا قدرة Copilot – بموافقة المستخدم – على الوصول إلى التبويبات المفتوحة لفهم ما يتم تصفحه وتحليل نوايا البحث، ما يجعله مفيدًا في حالات مثل مقارنة أسعار الفنادق أو تقييم المنتجات.

الخصوصية فى عين الاعتبار:

أشارت مايكروسوفت إلى أن Copilot لن يتمكن من الوصول إلى محتوى التصفح إلا بعد إذن المستخدم، وسيتم عرض مؤشرات مرئية واضحة عند تفعيل هذه الوظيفة، لضمان الشفافية والراحة للمستخدمين.

وتعتزم الشركة في المستقبل تطوير الميزة لتكون قادرة على تذكير المستخدم بما كان يعمل عليه سابقًا واقتراح خطوات متابعة، ما يعزز من تجربة التصفح الإنتاجية.

وتأتى هذه الخطوة ضمن جهود مايكروسوفت لمنافسة متصفحات أخرى بدأت دمج قدرات الذكاء الاصطناعى، حيث تسعى الشركات التقنية إلى تحويل المتصفح من أداة قراءة فقط إلى شريك ذكى فى العمل والبحث والتسوق.