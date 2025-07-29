تكنولوجيا: الكشف عن موعد طرح هاتف Moto G06 وسعره الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد موتورولا لتعزيز سلسلة Moto G الشهيرة بإصدار جديد، حيث كشفت تسريبات حديثة عن قدوم هاتف Moto G06، رغم أن الإصدار السابق لم يمضِ على طرحه في الأسواق سوى بضعة أشهر.

وكما يوحي اسمه، سيأتي الهاتف كخيار اقتصادي أساسي، وقد أظهر إدراج جديد من أحد بائعي التجزئة الأوروبيين تسعيره المبدئي.

فبحسب القائمة، سيُطرح Moto G06 بسعة تخزين 64 جيجابايت مقابل 122.90 يورو في منطقة اليورو، بينما ستبلغ تكلفة النسخة ذات 256 جيجابايت حوالي 169.90 يورو.

اللافت أن خيار 128 جيجابايت غير مذكور، وربما يُضاف لاحقاً بسعر متوسط بين النسختين. أما الذاكرة العشوائية، فستكون 4 جيجابايت لجميع الطرازات.

وسيتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: الأزرق، والذهبي، والأخضر، ما يمنح المستخدمين خيارات أنيقة ومتنوعة

حتى الآن، لم يتم الكشف عن المواصفات التقنية للهاتف، لكن للمقارنة، فإن Moto G05 جاء بشاشة LCD قياس 6.67 بوصة بدقة 720×1604 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز، ومعالج MediaTek Helio G81 Extreme، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، مع بطارية بسعة 5200 مللي أمبير تدعم شحناً سلكياً بقدرة 18 واط. ومن المنتظر أن يقدم Moto G06 تحسينات ملموسة تتفوق على هذه المواصفات.

