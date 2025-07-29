شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رسوم دونالد ترامب الجمركية تدفع "أبل" للابتعاد عن الصين والتصنيع فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الهند المصدر الرئيسى للهواتف الذكية المباعة في الولايات المتحدة؛ بعد أن تحولت شركة أبل إلى تجميع المزيد من هواتف آيفون في الدولة الواقعة في جنوب آسيا لتتجاوز بذلك مبيعات الصين.



وذكرت وكالة بلومبيرج، في تقرير لها، خلال الربع المنتهي في يونيو الماضي، كانت الهند أكبر مصنع للهواتف الذكية المصدرة إلى الولايات المتحدة لأول مرة، حيث استحوذت على 44% من السوق، وجاءت فيتنام، موطن معظم إنتاج شركة سامسونج للإلكترونيات، في المرتبة الثانية فيما انخفضت حصة الصين من إجمالي الشحنات المُقدّرة من أكثر من 60% قبل عام إلى 25% فقط.



وأضافت، بدأت شركة أبل ونظراؤها في نقل جزء من الإنتاج خارج الصين إلى دول مثل الهند وفيتنام، وذلك لتقليل المخاطر المرتبطة بالرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية، مما أثار استياء الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب، الذي يطالب الشركات بزيادة التصنيع داخل الولايات المتحدة بدلا من الخارج.

وتضيف، يأتي هذا التحول الكبير في الوقت الذي عززت فيه شركة أبل إنتاجها في الهند، بالإضافة إلى قيام شركات الهواتف الذكية بشحن المخزون مبكرا تحسبا لرسوم جمركية محتملة.

وتضاعف حجم الأجهزة المصنعة فى الهند أكثر من ثلاث مرات خلال الربع الأخير مقارنة بالعام السابق.



وفي المقابل، تراجعت شحنات هواتف أيفون من أبل إلى الولايات المتحدة بنسبة 11%، وهو ما يعكس تغيرا في نمط الشحن المعتاد نتيجة لقيام الشركة بزيادة الشحنات في وقت مبكر من العام لتخزين وحدات احتياطية.



ولا تزال أبل تصنع معظم هواتف آيفون في الصين، ولا تُنتج هواتف ذكية في الولايات المتحدة، على الرغم من وعدها بتوظيف المزيد من العمال محليا، وتعهدت بإنفاق 500 مليار دولار محليًا على مدى السنوات الأربع المقبلة.



وتسوق أبل أكثر من 220 مليون هاتف آيفون سنويا حول العالم، ويقدر أن نحو 60 مليون وحدة تباع داخل الولايات المتحدة وحدها.



ورغم الترويج لهاتف iPhone كمنتج أمريكي شهير يحمل عبارة "صمم في كاليفورنيا"، فإن ما يقرب من 90% من هذه الأجهزة تصنع فعليا في الصين.