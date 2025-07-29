تكنولوجيا: إطلاق شاشة Philips Brilliance 5K لمنافسة Apple Studio Display

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Philips عن شاشتها الجديدة Philips Brilliance 5K، والتي تحمل رقم الطراز 27E3U7903، لتكون منافساً مباشراً لشاشة Apple Studio Display.

تعتبر هذه الشاشة موجهة للمحترفين وليست مخصصة للألعاب، حيث تعتمد على لوحة IPS بقياس 27 بوصة، مع دقة عالية تبلغ 5120×2880 بكسل.

تتميز الشاشة بمعدل سطوع يصل إلى 500 شمعة، مع معدل تحديث يبلغ 70 هرتز، وهو ما قد يكون منخفضاً نسبياً بالنسبة للاعبين، لكنه يظل كافياً لمعظم مهام الإنتاجية.

أما من حيث دقة الألوان، فقد تم تحديد قيمة Delta E < 2 ضمن نطاق ألوان sRGB بنسبة تغطية تصل إلى 160%، في حين توفر تغطية تبلغ 99.5% من Adobe RGB مع إمكانية المعايرة اليدوية لضمان دقة الألوان.

إلى جانب ذلك، تأتي الشاشة مزودة بمفتاح KVM ذكي يسمح بإدارة الملحقات الموصولة بين أكثر من جهاز، إضافة إلى منافذ USB Type-C وType-A، مع دعم استقبال الإشارات عبر HDMI 2.1 وThunderbolt 4، حيث يتيح الأخير أيضاً الشحن بقدرة تصل إلى 96 واط.

كما تدعم الشاشة تقنية Daisy-Chaining لربط شاشة ثانية، وإمكانية عرض مصدرين في وقت واحد.

ولتعزيز التجربة البصرية، حصلت الشاشة على اعتماد DisplayHDR 600، كما زودت بتقنية PowerSensor 2 التي تساعد على توفير الطاقة عند مغادرة المستخدم لمكتبه.

وتحتوي الشاشة كذلك على سماعات ستيريو بقدرة 5 واط لكل واحدة، إلى جانب كاميرا ويب بدقة 5 ميجابكسل مع ميكروفون وميزة الإطار التلقائي.

الشاشة متاحة بالفعل في الأسواق الأوروبية بسعر 1,090 يورو، وهو سعر أقل بشكل ملحوظ من شاشة Apple Studio Display، مما يجعلها خياراً جذاباً للمستخدمين المحترفين الباحثين عن أداء قوي وتكلفة أقل.

المصدر