تكنولوجيا: هاتف iPhone 17 Pro قد يكسر حاجز 5x بالتقريب البصري مع تطبيق كاميرا برو مطور

كشفت شائعة مثيرة عن خطط أبل لهاتف iPhone 17 Pro، حيث تشير التسريبات الأخيرة إلى أن الجهاز قد يأتي بقدرات تقريب بصري تصل إلى 8x، مع تطبيق كاميرا برو جديد، وزر فعلي إضافي للتحكم بالكاميرا.

المعلومات نقلها مسرب أفاد بأنه شاهد فيلماً ترويجياً خاصاً بأبل لإطلاق الهاتف، ما يستدعي التعامل مع الشائعة بشيء من الحذر.

وبحسب المصدر، سيعتمد iPhone 17 Pro على وحدة تقريب جديدة بعدسة متحركة ميكانيكياً، تسمح بتغيير أطوال البُعد البؤري. هذا التطوير قد يجعله أقرب إلى كاميرا Sony Xperia 1 ذات التقريب المستمر، أو وحدة تقريب مزدوجة البؤرة مثل الموجودة في Huawei Pura 80 Ultra.

وبذلك، سيتمكن الهاتف من تجاوز الحد الأقصى الحالي للتقريب البصري ×5 في iPhone 16 Pro.

الأمر لا يتوقف هنا، إذ يُتوقع أيضاً أن تطلق أبل تطبيق كاميرا برو جديد مع الهاتف، مصمم لمنافسة تطبيقات احترافية مثل Halide وKino وFilmic Pro.

هذه الخطوة تتماشى مع تقارير سابقة أشارت إلى نية أبل تعزيز قدرات تصوير الفيديو في سلسلة iPhone 17.

أما المفاجأة الأبرز، فهي احتمال إضافة زر فعلي ثانٍ للتحكم بالكاميرا في الجهة العلوية من الجهاز، ليعمل جنباً إلى جنب مع زر التحكم الحالي الموجود أسفل الحافة اليمنى. هذه الإضافة قد تمنح المستخدمين تجربة تصوير أكثر مرونة واحترافية.

أخيراً، تؤكد الشائعة أيضاً ما تردد من قبل حول اعتماد شعار أبل في منتصف الواجهة الخلفية، إلى جانب خيار لوني جديد يشبه النحاس.

