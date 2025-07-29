قاتل واتساب: تطبيق "بت شات" يصل رسميا للهواتف.. الدردشة دون الحاجة للإنترنت

بغداد - ياسين صفوان - وجاء طرح النسخة الأولى من التطبيق عبر متجر آبل للتطبيقات ليكون حصريا في البداية لأجهزة آيفون مع توقعات بوصوله إلى أجهزة أندرويد قريبا، ليبدأ بذلك عصر جديد من التواصل عبر الإنترنت، ولكن لماذا هذا الاختلاف؟يعتمد تطبيق "بت شات" على مفهوم الشبكات اللامركزية والبلوكتشين لتصبح المنصة غير مملوكة لجهة بعينها، فضلا عن أنها لا تحتاج إلى استخدام الإنترنت على الإطلاق من أجل نقل الرسائل والملفات بين المستخدمين.

ويستبدل تطبيق دورسي الجديد الإنترنت بشبكات البلوتوث منخفضة الطاقة، وذلك عبر تشكيل إشارة شبكية بين الأجهزة المختلفة التي تستخدم تقنيات البلوتوث لنقل الرسائل بين أطراف المحادثة، وذلك في دائرة قطرها 3.2 كيلومترات كما جاء في تقرير موقع "ذا ستريت" عن التطبيق.



ويضم التطبيق أيضا مجموعة من معايير الأمان، مثل التشفير ثنائي الأطراف دون الحاجة لأسماء مستخدمين أو أرقام هواتف، فضلا عن عدم تخزين الرسائل في أي هاتف لأكثر من 12 ساعة ودون حفظها في خوادم الشركة.

ويستطيع التطبيق إرسال الملفات والصور ومقاطع الفيديو كما أشار بيان دورسي للإعلان عن المنصة مع إمكانية ربط المحافظ الرقمية به مباشرة لإرسال الأموال واستقبالها عبر التطبيق، مما يوسع استخداماته ويجعله أشبه بتطبيق خارق رغم أن دورسي يزعم أنه مصمم لمواجهة واتساب.