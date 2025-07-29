- 1/3
انت الان تتابع خبر قاتل واتساب: تطبيق "بت شات" يصل رسميا للهواتف.. الدردشة دون الحاجة للإنترنت والان مع التفاصيل
الدردشة والتواصل دون الحاجة للإنترنت
يعتمد تطبيق "بت شات" على مفهوم الشبكات اللامركزية والبلوكتشين لتصبح المنصة غير مملوكة لجهة بعينها، فضلا عن أنها لا تحتاج إلى استخدام الإنترنت على الإطلاق من أجل نقل الرسائل والملفات بين المستخدمين.
ويستبدل تطبيق دورسي الجديد الإنترنت بشبكات البلوتوث منخفضة الطاقة، وذلك عبر تشكيل إشارة شبكية بين الأجهزة المختلفة التي تستخدم تقنيات البلوتوث لنقل الرسائل بين أطراف المحادثة، وذلك في دائرة قطرها 3.2 كيلومترات كما جاء في تقرير موقع "ذا ستريت" عن التطبيق.
ويضم التطبيق أيضا مجموعة من معايير الأمان، مثل التشفير ثنائي الأطراف دون الحاجة لأسماء مستخدمين أو أرقام هواتف، فضلا عن عدم تخزين الرسائل في أي هاتف لأكثر من 12 ساعة ودون حفظها في خوادم الشركة.
ويستطيع التطبيق إرسال الملفات والصور ومقاطع الفيديو كما أشار بيان دورسي للإعلان عن المنصة مع إمكانية ربط المحافظ الرقمية به مباشرة لإرسال الأموال واستقبالها عبر التطبيق، مما يوسع استخداماته ويجعله أشبه بتطبيق خارق رغم أن دورسي يزعم أنه مصمم لمواجهة واتساب.
يمكن استخدام التطبيق بعد تثبيته مباشرة دون الحاجة لإنشاء حساب داخل التطبيق أو حتى ربطه بأي خدمة أخرى، فبمجرد تحميل تطبيق وفتحه تجد أمامك الواجهة الرئيسية للتطبيق، وهي عبارة عن شاشة سوداء فيها نصوص خضراء تمثل الرسائل.
ويختلف استخدام "بت شات" قليلا عن استخدام تطبيقات الدردشة المعتادة مثل واتساب أو تليغرام، إذ تمثل الواجهة الرئيسية للتطبيق غرفة دردشة واسعة يمكن لأي شخص يملك التطبيق وقام بتحميله إرسال رسائل عامة إليه بشكل يشبه غرف الدردشة العامة القديمة.
ويتيح التطبيق أيضا إرسال الرسائل الخاصة إلى بعض المستخدمين في حال كنت ترغب في ذلك، وهذا عبر الضغط على اسم المستخدم الذي ترغب في التواصل معه مباشرة لتبدأ في المحادثة الخاصة.
ورغم إعلان دورسي دعم التطبيق لإرسال الصور ومقاطع الفيديو فإن هذه الخاصية لم تكن متاحة بعد في التطبيق، وربما تصدر في المستقبل هذه الميزة في التحديثات المستقبلية أو ضمن خطة دورسي المستقبلية للتطبيق.
ما هي استخدامات "بت شات"؟
تضمّن إعلان دورسي عن التطبيق الجديد تصوراته عن استخدام التطبيق، إذ أوضح أن التطبيق يستخدم في الأوقات التي لا يكون فيها الإنترنت متاحا أو يتعرض لرقابة شديدة تعرّض مستخدميه للخطر.
ويمكن استخدام التطبيق في حالة المظاهرات عندما يتم إيقاف شبكات الإنترنت أو تتعرض للمراقبة من الجهات الخارجية، كما أوضح دورسي أن هذا الأمر ينطبق على حالات الكوارث الطبيعية التي ينقطع فيها الإنترنت.
وتثير ميزة التواصل دون رقابة وفي غياب الإنترنت وبتشفير وسرية كاملتين المخاوف الأمنية بشكل كبير، إذ يمكن للجهات الخبيثة استخدام التطبيق للتواصل في ما بينها بسرية تامة ليتحول التطبيق إلى مرتع للإرهابيين مثل تليغرام.
تبنى جاك دورسي فلسفة التقنيات اللامركزية منذ تنحيه عن منصبه مديرا تنفيذيا لمنصة تويتر في عام 2021 وفق ما نشر في موقع "كريبتو بريفينج"، وانعكس هذا بوضوح على دعمه عملة البيتكوين وتأسيسه شركة "بلوك".
وتعمل شركة "بلوك" على تعزيز الخدمات المالية باستخدام نقاط الدفع الخارجية وتقنيات "البلوكتشين" المختلفة، بما فيها إطلاق تطبيق "بت شات" الجديد.
يذكر أن شركة "بلوك" دخلت مؤخرا في مؤشر "إس آند بي 500″، لتصبح بذلك ثاني شركة عملات رقمية تدخل في هذا المؤشر بحسب تقرير "كريبتو بريفينج".
كما أشار الموقع إلى أن أسهم الشركة ارتفعت بمقدار 11% خلال الأيام الماضية بعد إعلان دورسي الأول عن التطبيق الجديد في نسخته الاختبارية.