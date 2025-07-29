تكنولوجيا: تسريب تصميم Galaxy S26 Ultra الجديد يكشف عن تحديثات جريئة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسريب جديد يكشف ملامح تصميم Galaxy S26 Ultra ويؤكد أن سامسونج تستعد لإطلاق هاتف أنحف وأخف وزناً، مع تحسينات رئيسية في الشاشة والكاميرات وسرعة الشحن. التقرير جاء عبر المسرب الشهير UniverseIce، المعروف بدقة معلوماته حول أجهزة سامسونج، حيث شارك صورة تخيلية للهاتف القادم.

بحسب المعلومات، سيأتي Galaxy S26 Ultra بسُمك أقل من 8 ملم، مقارنةً بسُمك 8.2 ملم في S25 Ultra. ورغم أنه سيكون أعرض وأطول قليلاً (162.8 × 77.6 ملم)، إلا أن وزنه سيقل عن 218 جرام، ما يجعله أكثر راحة في الاستخدام.

الصورة المسربة تُظهر تغيّراً لافتاً في تصميم وحدة الكاميرات، إذ باتت تحتضن ثلاثة من أصل أربعة عدسات في جزيرة واحدة، بدلاً من الثقوب المنفصلة التي اعتمدتها الأجيال الأربعة الماضية.

على صعيد الكاميرات، يتوقع UniverseIce أن يحصل الهاتف على مستشعر رئيسي محدث بدقة 200 ميجابكسل مع فتحة عدسة أوسع، إلى جانب عدسة تليفوتو جديدة للتقريب ×3، وتحسين الفتحة في عدسة البيريسكوب ×5، ما يَعِد بجودة تصوير أفضل في مختلف ظروف الإضاءة.

أما الشاشة، فتستعد سامسونج لتقديم شاشة AMOLED بحجم 6.9 بوصة مع طبقة CoE (Color-on-Emitter) المدمجة، ما سيمنح ألواناً أكثر دقة وسطوعاً أعلى مع استهلاك أقل للطاقة. كما سيأتي الهاتف بطبقة زجاجية محسّنة من الجيل الثالث لمكافحة الانعكاسات، مما يعزز تجربة المشاهدة بشكل ملحوظ.

وفيما يخص البطارية، يبدو أن السعة ستبقى كما هي عند 5000 مللي أمبير، لكن سامسونج ستعوض ذلك بسرعة شحن سلكي مطوّرة تصل إلى 60 واط، وهو تحسن مرحّب به مقارنةً بسرعة 45 واط في الإصدارات السابقة.

