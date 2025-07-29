شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على بابا تنضم إلى سباق النظارات الذكية وتنافس ميتا Quark AI والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة علي بابا نظاراتها الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي نظارات Quark AI، التي سُميت تيمنًا بمساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة.

وعُرضت هذه النظارات الذكية للجمهور لأول مرة في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي (WAIC) في شنجهاي، ورغم أن الشركة لم تكشف عن موعد الإطلاق أو سعرها بعد، إلا أنها أكدت أن المنتج مُطوَّر بالكامل، ومن المتوقع طرحه للبيع في الصين لاحقًا هذا العام.

وصُممت هذه النظارات لتتوافق بشكل وثيق مع منظومة الذكاء الاصطناعي المتنامية لشركة علي بابا، وتوفر ميزات مثل الترجمة الفورية، والدفع بدون استخدام اليدين، ومقارنة الأسعار، وحتى التنقل خطوة بخطوة كل ذلك مباشرةً من خلال العدسات.

وهذه أول محاولة لشركة علي بابا لإنتاج نظارات ذكية، والتوقيت ليس مصادفة، فقد سبق لشركات منافسة محلية مثل Xreal وRokid إطلاق منتجات جديدة، كما أن شركات تقنية عالمية عملاقة مثل Meta تتنافس مع هذه الشركات بنظاراتها الذكية Ray-Ban.

وبدلاً من الوقوف على الحياد، تبدو علي بابا مستعدة للمنافسة بالاعتماد على نقاط قوتها نماذج الذكاء الاصطناعي، ومنصات البرمجيات، والخدمات الحالية مثل Alipay وTaobao، وقد أكدت الشركة بالفعل أن نظارات Quark AI ستستخدم منصة Snapdragon AR1 من Qualcomm، وهي شريحة مصممة خصيصًا لأجهزة الواقع المعزز القابلة للارتداء، كما تحتوي على معالج ثانٍ منخفض الطاقة، وتعمل النظارات بنظامي تشغيل أندرويد ونظام التشغيل في الوقت الفعلي (RTOS)، مما يُمكّنها من التعامل مع المهام البسيطة والفورية بكفاءة.

وعززت علي بابا حضورها في مجال الذكاء الاصطناعى تدريجيًا خلال العام الماضى، ففى فبراير الماضي، أعلنت عن استثمار 53 مليار دولار أمريكي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على مدى ثلاث سنوات، كما أعادت تنظيم فرقها الداخلية للتركيز بشكل أفضل على نماذج الذكاء الاصطناعي والمنتجات العملية.

ويشمل ذلك تطوير نماذجها اللغوية الكبيرة تحت اسم Qwen، والتي تُشغّل ميزات متعددة في Quark، مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها ، وفي وقت سابق من هذا العام، حوّلت علي بابا Quark إلى أداة أكثر تنوعًا، حيث طوّرته من مجرد تطبيق بحث وتخزين سحابي بسيط إلى مساعد متكامل بإمكانيات تُضاهي ما تتوقعه من ChatGPT أو Google Gemini.