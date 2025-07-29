شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد إطلاقه.. تعرف على كيفية تنزيل نظام iOS 26 و أبرز الأجهزة المتوافقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت آبل رسميًا النسخة التجريبية العامة من نظام iOS 26، مما يتيح لمستخدمى iPhone فرصة تجربة الجيل الجديد من البرنامج قبل إطلاقه النهائي، ويتضمن التحديث تصميمًا جديدًا جريئًا، وميزات Apple Intelligence، وتحسينات فى التطبيقات والخدمات الأساسية.

وتعد النسخة التجريبية العامة لنظام iOS 26 متاحة لجميع المستخدمين المسجلين فى برنامج Apple Beta Software.

وتشمل الأجهزة المتوافقة iPhone 11 والإصدارات الأحدث، بما فى ذلك SE (الجيل الثاني وما بعده).

ولتثبيته، يجب على المستخدمين تسجيل الدخول إلى موقع آبل وتفعيل التحديثات التجريبية في الإعدادات، وتنزيل التحديث من قسم تحديث البرنامج ضمن الإعدادات العامة.

وفيما يلي نستعرض أجهزة iPhone المدعومة بنظام iOS 26

- من iPhone 11 إلى iPhone 16 (بما في ذلك جميع طرازات Pro وPlus) - iPhone SE (الجيل الثاني وما بعده)



وقد نصحت آبل من نسخ بيانات المستخدمين احتياطيًا أولًا، وأيضا بعدم تثبيت البرنامج التجريبي على أجهزتهم الأساسية، نظرًا لأن الإصدارات التجريبية قد تحتوي على أخطاء أو ميزات غير مكتملة، ويُنصح المستخدمون بنسخ أجهزة iPhone احتياطيًا عبر Mac Finder أو iCloud قبل التحديث، حيث تضمن النسخة الاحتياطية المؤرشفة إمكانية استعادة البيانات عند الحاجة.

وفيما يلي أهم مزايا التحديث الجديد

إعادة تصميم النظام

يُقدّم التحديث الزجاج السائل، وهو تصميم جديد يتميز بتأثيرات شفافة تتكيف مع البيئة، و يظهر هذا التغيير على شاشة القفل، والشاشة الرئيسية، وأيقونات التطبيقات، وعناصر التنقل في النظام.

تحسينات ذكاء Apple

يقدم التحديث أيضا الترجمة المباشرة في تطبيقات الرسائل، وFaceTime، والهاتف - الذكاء البصري: اطرح أسئلة حول المحتوى على الشاشة - اختصارات أكثر ذكاءً مع اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحسينات الاتصال.

ميزة فرز المكالمات ومساعدة الانتظار

يتضمن تطبيق الهاتف الآن ميزة فرز المكالمات ومساعدة الانتظار وخلفيات دردشة مخصصة، وتحويلات Apple Cash، كما تُظهر المحادثات الجماعية الآن مؤشرات الكتابة، ويتم تصفية المُرسِلين غير المعروفين.