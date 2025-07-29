شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تضيف زر كاميرا جديد أعلى آيفون 17 برو خطوة نحو تجربة تصوير أسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار إعلان جديد من حساب Apple Design عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) تفاعلًا كبيرًا بعد تأكيده أن شركة آبل ستضيف زرًا مخصصًا جديدًا للكاميرا على الحافة العلوية من جهاز iPhone 17 Pro المنتظر.

وطرح الحساب سؤالًا مباشرًا لمتابعيه:“كم مرة تستخدم زر التحكم بالكاميرا؟”..

الصورة المرفقة تُظهر تصميم الزر الجديد بشكل واضح على هيكل الجهاز، وهو ما يشير إلى سعي آبل لتوفير تجربة تصوير أكثر احترافية وسرعة، تشبه تلك الموجودة في الكاميرات الرقمية التقليدية.

ردود الفعل: هل زرين للتحكم بالكاميرا كثيران؟

من بين أبرز الردود، جاء تعليق أحد المستخدمين البارزين: “لا يمكنني الاستغناء عن زر الكاميرا، لكن وجود زرين للتحكم بها يبدو مفرطًا بعض الشيء.”

هذا يعكس تباين آراء المستخدمين بين من يرحبون بهذه الخطوة الجديدة، وبين من يرون أن إضافة زر إضافي قد لا يكون ضروريًا، خاصة وأن الأجهزة السابقة تحتوي بالفعل على طرق متعددة لالتقاط الصور، سواء عبر أزرار الصوت أو عبر شاشة اللمس.

ما أهمية الزر الجديد؟

رغم عدم إعلان آبل رسميًا حتى الآن عن الوظائف التفصيلية للزر الجديد، فإن وضعه في الأعلى يوحي بأنه سيكون مخصصًا للـ تصوير الأفقي، مما يجعل استخدام الهاتف في وضع الكاميرا أكثر سهولة وسلاسة.



وقد تندرج هذه الإضافة ضمن سلسلة التحسينات التي تعتمدها آبل لتقديم تجربة تصوير محسّنة، خصوصًا مع تزايد المنافسة من الشركات الأخرى مثل سامسونغ وغوغل في مجال كاميرات الهواتف.

هل يكون iPhone 17 Pro بداية لعصر جديد من التحكم الفوتوغرافي؟

مع تركيز آبل المستمر على تحسين كاميرا الآيفون عامًا بعد عام، قد يكون هذا الزر الجديد أحد أبرز التغييرات التصميمية في نسخة “برو” المقبلة، ومن المتوقع أن نرى المزيد من التفاصيل عند الكشف الرسمي عن الهاتف في سبتمبر أو أكتوبر القادم.