شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تجاوز عدد لاعبى لعبة The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered حاجز 9 ملايين لاعب والان مع تفاصيل الخبر

أكدت شركة Bethesda أن لعبة The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered قد تجاوزت تسعة ملايين لاعب ، وقد حظيت لعبة تقمص الأدوار، التي صدرت دون أي إعلان مسبق في أبريل، باهتمام كبير من اللاعبين عند إطلاقها، حيث تصدّرت قوائم Steam آنذاك.

وقد حظيت النسخة المُحسّنة بإشادة واسعة بفضل تحسينات الرسومات وجودة اللعب مقارنةً بالنسخة الأصلية، مع الحفاظ على جوهر أسلوب اللعب الكلاسيكي.

لعبة Oblivion Remastered تصل إلى 9 ملايين لاعب

أكدت بيثيسدا تحقيقها إنجازًا في عدد اللاعبين عبر منشور على X (تويتر سابقًا) ، شاكرةً اللاعبين الذين استكشفوا عالم Oblivion Remastered ، ومن المرجح أن تشمل أعداد لاعبي لعبة تقمص الأدوار هذه شريحةً كبيرةً من المستخدمين الذين استخدموا اللعبة على Xbox Game Pass. وصدرت Oblivion Remastered في اليوم الأول على خدمة اشتراك الألعاب من مايكروسوفت.

ولم يُفصح الاستوديو عن أرقام مبيعات وحدات النسخة المُعاد تصميمها، مع ذلك، حققت Oblivion Remastered نجاحًا كبيرًا على Steam عند إطلاقها، حيث سجلت أعلى رقم قياسي تجاوز 200,000 لاعب متزامن على المنصة، على الرغم من توفرها مجانًا على PC Game Pass ، ووصل عدد لاعبي اللعبة إلى أربعة ملايين لاعب في غضون أسبوع من إطلاقها.

وكانت النسخة المُحسّنة أيضًا أكثر ألعاب PS5 مبيعًا على متجر PlayStation في الولايات المتحدة وكندا في أبريل، كما احتلت المركز الثاني في قائمة مبيعات PlayStation Store لهذا الشهر في الاتحاد الأوروبي، بعد لعبة أخرى من إنتاج Xbox، وهي Forza Horizon 5.



