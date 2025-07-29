شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل تفقد ميزة رئيسية بحلول سبتمبر القادم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط خرائط جوجل لإزالة إحدى ميزاتها خلال الأشهر المقبلة، وأعلنت الشركة أنها ستُعطل ميزة متابعة المستخدمين الآخرين داخل التطبيق و هذا يعني أن المستخدمين لن يتمكنوا بعد الآن من متابعة الآخرين أو أن يتابعهم أحد.



ومن المتوقع أن يُطبق هذا التغيير تلقائيًا بحلول سبتمبر دون الحاجة إلى أي إجراء من المستخدمين، وستُزيل خرائط جوجل ميزة المتابعة ولن يؤثر هذا التحديث على مدى ظهور الملفات الشخصية على خرائط جوجل، ولن يُضطر المستخدمون إلى إدارة طلبات المتابعين، لأن نظام المتابعين لن يكون موجودًا بعد الآن.



كما أعلنت جوجل أنها ستحذف جميع البيانات المتعلقة بالمتابعين والمتابعين بمجرد إزالة الميزة و مع اختفاء ميزة المتابعة، ستواصل خرائط جوجل توفير طرق للمستخدمين للتواصل والاستكشاف.



ستبقى منصة Local Guides Connect نشطة، مما يتيح للمساهمين التواصل مع بعضهم البعض. بالإضافة إلى ذلك، سيظل بإمكان المستخدمين إنشاء قوائم ومشاركتها لاكتشاف أماكن وتجارب جديدة.



يأتي هذا الإعلان بعد وقت قصير من كشف تحليل حديث للتطبيق عن خطط لإزالة ميزة "متابعة الأماكن" من خرائط جوجل، ويبدو أن الشركة تعمل على تبسيط التطبيق من خلال إزالة الميزات المتعلقة باتصالات المستخدمين.



في سياق متصل، واجه مستخدمو خرائط جوجل مشكلة أخرى مؤخرًا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما تمت إزالة عناصر التحكم في تشغيل الموسيقى من شاشة التنقل، و عادةً، يمكن للمستخدمين تشغيل المقاطع الصوتية أو إيقافها مؤقتًا أو تخطيها من تطبيقات البث أثناء استخدام خرائط جوجل، وفي البداية، شعر العديد من المستخدمين بالقلق من إزالة الميزة نهائيًا، في حين أكدت جوجل لاحقًا أن المشكلة مجرد خلل برمجي، وقالت إنها تعمل جاهدة على إصلاحه.

و بحلول يوم الخميس الماضي، عادت عناصر التحكم بالموسيقى إلى العديد من الأجهزة التي تعمل بإصدارات حديثة من خرائط جوجل.