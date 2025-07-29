شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Toxic Crusaders تحصل أخيرًا على موعد إصدار رسمى فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد طول انتظار، يعود أبطال “Toxic Crusaders” إلى الواجهة من جديد، لكن هذه المرة عبر لعبة فيديو مستوحاة من سلسلة الرسوم المتحركة الكلاسيكية التي تحوّلت إلى ظاهرة في التسعينات.

وأعلنت شركة Retroware رسميًا عن موعد إصدار اللعبة في 4 ديسمبر المقبل، وذلك خلال فعاليات مؤتمر سان دييغو كوميك كون، بمقطع دعائي شاركته أيضًا شبكة IGN.

اللعبة ستتوفر على منصات PlayStation وXbox وNintendo Switch وSteam، وتأتي في شكل لعبة قتال جانبية (Side-scrolling Beat ’em Up)، بأسلوب رسوم بيكسلية كلاسيكية مستوحاة من حقبة التسعينات.

عودة إلى شوارع ترومافيل

تقع أحداث اللعبة في مدينة ترومافيل - نيوجيرسي، حيث يمكن للاعبين الاختيار من بين سبعة شخصيات من السلسلة الأصلية، كل منها يتميز بحركاته الخاصة وقدراته الفريدة. وتدعم اللعبة حتى أربعة لاعبين في طور اللعب التعاوني المحلي، ما يجعلها تجربة جماعية ممتعة لعشاق الألعاب القديمة.

تكملة للسلسلة التي لم تكتمل

تُعد هذه اللعبة بمثابة استمرار مباشر للأحداث التي توقفت عندها السلسلة الأصلية، والتي لم تحصل أبدًا على موسم ثانٍ. يعود في هذه اللعبة الشرير الشهير د. كيلموف ومساعداه الفاشلان، في مواجهة متجددة مع أبطال السلسلة البيئيين.

تأجيلات متكررة.. ولكن النهاية سعيدة

على الرغم من أن اللعبة كانت مقررة للإصدار في عام 2023، إلا أنها واجهت عدة تأجيلات، ما أثار خيبة أمل لدى جمهور السلسلة. لكن مع المقطع الدعائي الجديد، حصلنا أخيرًا على موعد نهائي للإطلاق المنتظر.

ولمن لا يستطيع الانتظار حتى ديسمبر، هناك فرصة للعودة إلى أصول القصة من خلال مشاهدة فيلم The Toxic Avenger – وهو إعادة إنتاج لفيلم 1984 الأصلي الذي استُوحي منه مسلسل Toxic Crusaders – والمقرر عرضه في السينمات بتاريخ 29 أغسطس.