تكنولوجيا: Steam تختبر تصميمًا جديدًا لواجهة المتجر لتسهيل العثور على ألعابك المفضلة

القاهرة - سامية سيد - في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، بدأت منصة Steam في اختبار تصميم جديد لمتجرها الإلكتروني ضمن تحديث تجريبي حديث، ويهدف التصميم إلى جعل العثور على الألعاب المناسبة أسهل وأكثر سلاسة من أي وقت مضى.

وبحسب منشور رسمي على مدونة Steam، فإن الهدف من التحديث هو “توفير وصول أسهل إلى الأماكن الأكثر زيارة من قبل المستخدمين”، فعوضًا عن القوائم النصية المتشابكة والأزرار المتناثرة، أصبح الشريط العلوي في واجهة المتجر أكثر تنظيمًا وتناسقًا، مما يوفّر تصفحًا مرنًا وسريعًا للألعاب.

أدوات جديدة لتوصيات الألعاب

يشمل التصميم الجديد زر “تصفح” في الأعلى، والذي يتيح للمستخدمين استكشاف الألعاب بناءً على التصنيفات الشائعة مثل: الألعاب الأكثر مبيعًا، الإصدارات الحديثة، أو العروض المخفضة. وبجوار هذا الخيار، تظهر ميزة “التوصيات” التي تعتمد على بيانات المستخدم مثل الألعاب التي يمتلكها، عدد ساعات اللعب، بالإضافة إلى توصيات من مجتمع اللاعبين.

أما زر “الفئات”، فيمنح المستخدمين تجربة تصفح مخصصة بناءً على الأنواع التي يفضلونها، إلى جانب وسوم (Tags) مقترحة لتسهيل الوصول إلى ألعاب مشابهة لاهتماماتهم.

استجابة لملاحظات اللاعبين

قالت Steam في بيانها:“من خلال هذه التغييرات، نهدف إلى جعل تجربتك أكثر سلاسة وتوافقًا مع تفضيلاتك. لقد استمعنا جيدًا إلى اللاعبين، وشاركنا نفس الشعور بأن بعض أكثر أقسام Steam زيارةً لم تكن سهلة الوصول.”

خلفية مثيرة للجدل

لكن يأتي هذا التحديث في وقت يشهد فيه Steam جدلًا بسبب سياسة جديدة أوقفت العديد من الألعاب ذات المحتوى المخصص للبالغين (NSFW) عن المنصة، استجابة لمتطلبات شركات الدفع الكبرى مثل Visa وMastercard، وهو ما أثار مخاوف من تزايد الرقابة وفرض قيود على حرية المحتوى.

في الوقت الحالي، يظل التصميم الجديد ضمن نسخة Steam Client Beta، حيث يمكن للمستخدمين تجربة الواجهة وتقديم ملاحظاتهم للمساهمة في تطوير الشكل النهائي.