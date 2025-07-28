تكنولوجيا: طريقة تغيير السطوع فى ويندوز 11 بسرعة فى خطوات

الارشيف / علوم وتكنولوجيا

طريقة تغيير السطوع فى ويندوز 11 بسرعة فى خطوات

القاهرة - سامية سيد - كتبت سماح لبيب

الإثنين، 28 يوليو 2025 09:00 م

كشف تقرير جديث أن هناك طرق لتغيير سطوع الشاشة فى نظام Windows 11، ولمعرفتها اتبع إحدى الطرق التالية حسب نوع جهازك (كمبيوتر محمول، مكتبي، أو شاشة خارجية):

1. افتح إعدادات السطوع عبر الإعدادات السريعة

اضغط على Windows + A لفتح لوحة الإعدادات السريعة،  حدد شريط تمرير السطوع ، اسحب لليسار لتقليل السطوع أو لليمين لزيادة السطوع.

2. غيّر السطوع في تطبيق الإعدادات هذه طريقة أخرى، وليست بسرعة الطريقة الأولى، اضغط على Windows + I لفتح إعدادات Windows ، انتقل إلى النظام > العرض ، ضمن "السطوع واللون"، اضبط شريط تمرير "تغيير السطوع".

3 استخدم مفاتيح السطوع في لوحة المفاتيح تحتوي معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة على مفاتيح وظائف السطوع (? / ??)، عادةً من F1 إلى F12، اضغط على Fn + [مفتاح السطوع] لضبط سطوع الشاشة فورًا.

4. ضبط السطوع تلقائيًا (الإضاءة المحيطة)

انتقل إلى الإعدادات > النظام > الشاشة، إذا كان جهاز الكمبيوتر لديك مزودًا بمستشعر إضاءة، فقم بتفعيل: ضبط السطوع تلقائيًا حسب ظروف الإضاءة.

 

