تكنولوجيا: طريقة تغيير السطوع فى ويندوز 11 بسرعة فى خطوات

كشف تقرير جديث أن هناك طرق لتغيير سطوع الشاشة فى نظام Windows 11، ولمعرفتها اتبع إحدى الطرق التالية حسب نوع جهازك (كمبيوتر محمول، مكتبي، أو شاشة خارجية):

1. افتح إعدادات السطوع عبر الإعدادات السريعة

اضغط على Windows + A لفتح لوحة الإعدادات السريعة، حدد شريط تمرير السطوع ، اسحب لليسار لتقليل السطوع أو لليمين لزيادة السطوع.

2. غيّر السطوع في تطبيق الإعدادات هذه طريقة أخرى، وليست بسرعة الطريقة الأولى، اضغط على Windows + I لفتح إعدادات Windows ، انتقل إلى النظام > العرض ، ضمن "السطوع واللون"، اضبط شريط تمرير "تغيير السطوع".

3 استخدم مفاتيح السطوع في لوحة المفاتيح تحتوي معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة على مفاتيح وظائف السطوع (? / ??)، عادةً من F1 إلى F12، اضغط على Fn + [مفتاح السطوع] لضبط سطوع الشاشة فورًا.

4. ضبط السطوع تلقائيًا (الإضاءة المحيطة)

انتقل إلى الإعدادات > النظام > الشاشة، إذا كان جهاز الكمبيوتر لديك مزودًا بمستشعر إضاءة، فقم بتفعيل: ضبط السطوع تلقائيًا حسب ظروف الإضاءة.