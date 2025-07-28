شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريحات ضخمة تضرب شركات التكنولوجيا بسبب التحول للذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد صناعة التكنولوجيا العالمية موجة جديدة من التسريحات الجماعية، حيث أعلنت شركات كبرى مثل TCS ومايكروسوفت وإنتل وميتا وباناسونيك عن خطط لتقليص أعداد موظفيها بشكل واسع خلال عام 2025، وتأتي هذه الإجراءات في ظل التغيرات المتسارعة في احتياجات السوق، إلى جانب التوجه المتزايد نحو الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، مما يدفع الشركات إلى إعادة هيكلة أعمالها وخفض التكاليف.

Tata : نقص المهارات هو السبب

شركة Tata Consultancy Services، أكبر شركة تقنية في الهند، أعلنت عن تسريح ما يصل إلى 12,000 موظف أي نحو 2% من قوتها العاملة عالميًا.

وصرح المدير التنفيذي ك. كريثيفاسان أن القرار لا يرتبط بزيادة كفاءة الذكاء الاصطناعي، بل يرجع إلى عدم توافق بعض الموظفين مع متطلبات المشاريع الجديدة، وخاصة في المستويات المتوسطة والعليا.

وأشار إلى أن أكثر من 550,000 موظف تم تدريبهم على المهارات الرقمية الأساسية، في حين تلقى حوالي 100,000 تدريبًا متقدمًا، لكن بعض الكفاءات لم تتمكن من التكيف أو التطور بما يتماشى مع احتياجات السوق الحالية.

مايكروسوفت: إعادة هيكلة رغم الأرباح

رغم الأداء المالي القوي، قامت شركة Microsoft بتسريح أكثر من 15,000 موظف هذا العام، إلى جانب مغادرة 2,000 موظف إضافي وُصفوا بـ”ضعيفي الأداء”.

وفي مذكرة داخلية، أعرب المدير التنفيذي ساتيا ناديلا عن تفهمه لصعوبة المرحلة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على الأهداف طويلة المدى، خصوصًا مع ضخ الشركة استثمارات هائلة تصل إلى 80 مليار دولار في بناء بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي.

إنتل: خفض ربع القوة العاملة

أما شركة Intel، فأعلنت عن واحدة من أكبر عمليات التسريح هذا العام، حيث تنوي الاستغناء عن 24,000 موظف، أي ما يقارب 25% من إجمالي موظفيها.

المدير التنفيذي الجديد ليب-بو تان قال إن الشركة تعيد ترتيب أولوياتها بعد توسع مفرط في مشاريع لم تحقق العائد المتوقع، مما دفعها لإلغاء بعض مصانعها في ألمانيا وبولندا، ونقل أعمال من كوستاريكا إلى فيتنام، مما سيؤثر على نحو 2,000 موظف في كوستاريكا.

ميتا: تقليص في Reality Labs

شركة Meta المالكة لفيسبوك أجرت تسريحات جديدة في قسم Reality Labs المسؤول عن تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، بما في ذلك فريق تطبيق اللياقة Supernatural، وأوضحت الشركة أن الهدف هو تبسيط العمليات والتركيز على تجارب الواقع المختلط المستقبلية.

وكانت الشركة قد خفّضت 5% من موظفيها في جولة سابقة هذا العام، مع التركيز على الأداء الضعيف.

باناسونيك: خفض 10,000 وظيفة عالمياً

شركة Panasonic اليابانية انضمت أيضًا إلى القائمة، حيث تخطط لتسريح 10,000 موظف ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة. نصف هذه التخفيضات ستتم داخل اليابان، بينما تشمل البقية الأسواق الخارجية.

وأوضح المدير التنفيذى يوكى كوسومي أن الشركة تنوي تقليص استثماراتها في القطاعات البطيئة مثل التلفزيونات وبعض المنتجات الصناعية، للتركيز أكثر على الذكاء الاصطناعى والتقنيات المستقبلية.

مع تزايد تأثير الذكاء الاصطناعي، يبدو أن شركات التكنولوجيا تعيد صياغة شكل التوظيف والتركيز على المهارات المتقدمة. وبينما تمثل هذه التحولات خطوة نحو المستقبل الرقمي، فإنها تثير في الوقت نفسه قلقًا واسعًا بين الموظفين حول العالم، في ظل فقدان آلاف الوظائف دفعة واحدة.