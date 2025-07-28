شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تصنع ساعات ذكية لفئة مختلفة من المستخدمين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة ميتا لدخول سوق الساعات الذكية بشرط الاشتراك لتوسيع نطاق أعمالها الناجحة في مجال الأجهزة القابلة للارتداء ، وتخطط الشركة لاستهداف شريحة سكانية مختلفة من المستخدمين بساعات فريدة، حيث استحوذت شركات تقنية أخرى بالفعل على حصة سوقية كبيرة في هذا القطاع.

ومن المرجح أن تُزود ساعات ميتا الذكية بكاميرات، سعيًا منها لزيادة تفاعل المستخدمين مع عالم ميتافيرس ، علاوة على ذلك ستتمكن هذه الساعات من دعم نظارات الواقع المعزز الذكية القادمة من ميتا، والتي قد يُطرح أول طراز منها بنهاية هذا العام.

وحققت نظارات راي بان الذكية، المُزوَّدة بتقنية ميتا للذكاء الاصطناعي، نجاحًا غير مسبوق، لدرجة أن ميتا أعادت هيكلة قسم الواقع الافتراضي لديها على الفور للتركيز بشكل أكبر على الأجهزة القابلة للارتداء.

نظارات الواقع المعزز هي مستقبل الهواتف الذكية، أو هكذا يعتقد مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، ولذلك استثمرت الشركة مليارات الدولارات لتكون أول من يُسوّق منتجًا استهلاكيًا. والهدف النهائى هو إنتاج نسخة ميسورة التكلفة من نظارات ميتا أوريون ، ولاحظت آبل وجوجل أن الرئيس التنفيذي تيم كوك مهووس بالتفوق على ميتا.

وتعاونت جوجل وشركات أخرى لإطلاق مشروع موهان، ومثل خطط ميتا للساعات الذكية المزودة بكاميرات يُعد مشروع موهان مجرد تجربة لاختبار مدى الاهتمام، وتريد ميتا استبدال الهواتف الذكية بنظارات الواقع المعزز، لكنها تفكر أيضًا في الاحتفاظ بالساعات الذكية، ربما كمصدر دخل ثانٍ، إلا أنها هذه المرة ستكون متصلة بالنظارات بدلًا من الهاتف.