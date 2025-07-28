شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تلزم مطورى آب ستور بتقديم تفاصيل دقيقة لتصنيف الأعمار لحماية الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة آبل عن إلزام كافة مطوري التطبيقات المدرجة على متجر App Store بتقديم معلومات مفصلة عن الفئة العمرية المناسبة لمحتوى تطبيقاتهم، ويأتي هذا القرار ضمن خطة شاملة كشفت عنها الشركة فى فبراير 2025، تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال على المنصات الرقمية وتوفير تجربة استخدام تتناسب مع أعمارهم.

ويعتمد النظام الجديد على نموذج مشابه لما فعلته آبل في عام 2020 عند إطلاق "ملصقات الخصوصية" التي ألزمت المطورين بالكشف عن أنواع البيانات الشخصية التي تجمعها التطبيقات، ورغم أن تطبيق السياسة حينها كان تدريجياً، فقد كشف عن كم هائل من المعلومات التي كانت تجمعها بعض التطبيقات دون علم المستخدمين.

أما السياسة الحالية، فهي تركز على مسألة التحقق من العمر، حيث يتوجب على المطورين ملء استبيان جديد يتناول عدة محاور رئيسية مثل وجود أدوات تحكم داخل التطبيق، طبيعة قدراته التقنية، تناوله لموضوعات طبية أو نفسية، واحتوائه على أي مشاهد أو ثيمات عنيفة.

وتهدف هذه الأسئلة إلى منح آبل القدرة على تحديد التصنيف العمري المناسب لكل تطبيق بناءً على محتواه، مع منح المطورين هامشاً محدوداً لرفع التصنيف إذا رأوا أنه منخفض أكثر من اللازم، في المقابل لا يمكنهم خفض التصنيف أو تأجيل تعبئة الاستبيان لفترة طويلة.

وأوضحت آبل أن جميع المطورين ملزمون بتقديم هذه المعلومات بحلول 31 يناير 2026، وإذا لم يتم الامتثال لتلك المتطلبات في الوقت المحدد، فقد يؤدي ذلك إلى إزالة التطبيقات غير الملتزمة من المتجر.

هذا التحرك من آبل جاء استجابةً لضغوط متصاعدة من الجهات التنظيمية وشركات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن أصبحت ولاية يوتا الأمريكية، في مارس 2025، أول ولاية تطالب منصات مثل آبل بإدراج نظام تحقق من العمر لحماية القُصّر.

وقد أبدى مطورو شبكات التواصل الاجتماعي امتعاضهم من تحمل مسؤولية التحقق داخل تطبيقاتهم، مشيرين إلى أن تنفيذ هذا النظام مكلف ومعقد، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية في حال تم استخدام بيانات العمر لأغراض تجارية.



في المقابل، صممت آبل نظامها الجديد لتقليل تلك المخاوف، فالتطبيقات لا تحصل إلا على إجابة بنعم أو لا عند سؤال المستخدم عما إذا كان مؤهلاً لاستخدام التطبيق، دون مشاركة معلومات حساسة أو تفصيلية، كما تتيح آبل للأهل وضع ضوابط إضافية على أجهزتهم لضمان مزيد من الحماية للأطفال.

بهذا الإجراء، تواصل آبل جهودها لتقديم بيئة رقمية أكثر أماناً وخصوصية لمستخدميها الأصغر سناً، مع فرض مسؤوليات واضحة على مطوري التطبيقات لضمان التزامهم بالمعايير الجديدة.



