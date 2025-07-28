شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس "OpenAI" يحذر: محادثاتك مع ChatGPT ليست سرية وقد تستخدم قانونيًا والان مع تفاصيل الخبر

في تحذير صريح وغير معتاد، قال "سام ألتمان"، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، إن المحادثات التي يجريها المستخدمون مع روبوت الدردشة الشهير ChatGPT ليست محمية بالسرية، مما يثير تساؤلات خطيرة حول الخصوصية، لا سيما مع تزايد استخدام الروبوت لأغراض الدعم النفسي والعاطفي، وخصوصًا بين فئة الشباب والمراهقين.

وخلال ظهوره في بودكاست "This Past Weekend" الذي يقدمه "ثيو فون" على منصة يوتيوب، أوضح ألتمان أن العديد من المستخدمين يتحدثون إلى ChatGPT حول تفاصيل شخصية للغاية، تشمل مشاكلهم النفسية والعائلية والعاطفية، ويعتمدونه كمعالج نفسي رقمي أو مدرب حياة، لكنه أشار بوضوح إلى أن هذه المحادثات لا تحظى بالحماية القانونية ذاتها التي توفرها جلسات العلاج التقليدية أو الاستشارات مع الأطباء والمحامين.

وقال ألتمان: "إذا تحدثت مع معالج نفسي أو طبيب أو محامٍ، فهناك حماية قانونية وسرية معترف بها مثل سرية الطبيب والمريض أو امتياز المحامي والموكل لكننا لم نحدد حتى الآن الإطار المناسب لهذا النوع من الخصوصية في حالة التفاعل مع الذكاء الاصطناعي."

ولمّح ألتمان إلى سيناريو مقلق مفاده أن المستخدمين قد يُفاجَؤون لاحقًا بأن بياناتهم الشخصية، التي شاركوها مع ChatGPT، قد تُطلب في سياق قانوني أو تُستخدم في حال وجود دعوى قضائية.

وقال: "إذا تحدثت مع ChatGPT عن أمورك الحساسة، ثم ظهرت قضية قانونية، فقد نُجبر على تسليم تلك المحادثات، وهذا وضع غير سليم على الإطلاق."

وفي الوقت الذي توفر فيه بعض التطبيقات مثل واتساب وسيجنال خاصية التشفير من طرف إلى طرف لضمان عدم قدرة أي جهة على الوصول إلى محتوى المحادثات، فإن OpenAI تحتفظ بحق الوصول إلى سجلات المحادثات التي تجرى مع ChatGPT، وذلك لاستخدامها في تحسين النماذج ومراقبة الاستخدام غير المشروع، ما يزيد من حجم المخاوف المتعلقة بالخصوصية.

رغم تعهد الشركة بحذف المحادثات التي تُجرى عبر النسخة المجانية من ChatGPT خلال 30 يومًا، إلا أن هذه البيانات قد تُحتفَظ بها لأغراض أمنية أو قانونية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث تواجه OpenAI دعوى قضائية من صحيفة "نيويورك تايمز"، ما يضطر الشركة إلى أرشفة ملايين المحادثات بين المستخدمين وChatGPT، باستثناء الحسابات المؤسسية.

التصريحات التي أطلقها ألتمان تفتح الباب أمام نقاش واسع حول أهمية تطوير إطار قانوني وتنظيمي واضح يحكم خصوصية المحادثات مع الذكاء الاصطناعي، ويحدد مسؤوليات الشركات التي تقدم هذه الخدمات. وحتى ذلك الحين، تظل السرية في محادثاتك مع ChatGPT أمرًا غير مضمون.