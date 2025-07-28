تكنولوجيا: جوجل تطلق اختصار وضع الذكاء الاصطناعي في أداة البحث على أندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاق اختصار وضع الذكاء الاصطناعي في مشغل Pixel Launcher، أصبح بإمكان مستخدمي أجهزة أندرويد الآن إضافة وضع AI Mode إلى أداة البحث على الشاشة الرئيسية لأي جهاز.

يتيح هذا الاختصار للمستخدمين إدخال الأوامر النصية مباشرة في شاشة AI Mode الكاملة بسرعة، تمامًا كما هو الحال في البحث العادي.

بدأت ميزة الوصول إلى وضع AI Mode عبر الأداة بالظهور في أبريل لبعض مستخدمي النسخة التجريبية من تطبيق جوجل، لكنها مرت بدورات من التوفر والاختفاء العشوائي.

خلال الأيام القليلة الماضية، شهدنا طرحًا واسعًا لهذا الاختصار في تطبيق جوجل إصدار 16.28، ليظهر في دائرة خاصة على يمين أيقونة الميكروفون والعدسة في تصميم الأداة الجديد.

لتفعيل الاختصار، يمكن الضغط المطول على الأداة في الشاشة الرئيسية للدخول إلى إعدادات التخصيص، حيث تتوفر خيارات مثل تغيير الثيم والشفافية.

كما يمكن الوصول لهذه الخيارات من قائمة إعدادات تطبيق جوجل. تحت قائمة “الاختصارات”، ستجد “AI Mode” كخيار ثاني بعد “None”. إذا كنت تستخدم جهاز غير بيكسل، فإن أداة جوجل تعتبر أسرع طريقة لتشغيل وضع AI Mode من الشاشة الرئيسية.

أما بالنسبة للمستخدمين غير المنضمين إلى مختبر “AI Mode” في تطبيق جوجل، فإن الجزء العلوي من التطبيق لا يزال يستخدم التصميم القديم، حيث يظهر اختصار AI Mode كزر على شكل حبة في شريط الألوان أسفل شريط البحث بدلاً من دمجه داخله.

لذا، قد ترغب في الانضمام إلى التصميم الأحدث للاستفادة من تجربة أكثر سلاسة أثناء تصفح أخبار Discover وتجربة ميزة Search Live.

المصدر