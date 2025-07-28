شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منزل متطور بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد مبنى من التربة وليس الخرسانة والان مع تفاصيل الخبر

بُنى منزل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ولكن بلمسة مستدامة، فبدلا من بنائه باستخدام الخرسانة كما هو الحال فى معظم المبانى المطبوعة ثلاثية الأبعاد، صنع فى الغالب من خليط أساسه التربة، حيث يقع هذا المنزل، والمكون من طابق واحد، بمساحة 100 متر مربع، فى ياماغا، محافظة كوماموتو، اليابان، ويشارك فى تطويره شركات متعددة، ويبدو أن هذا المنزل يعتمد على أبحاث سابقة لهذه الأخيرة حول استخدام التربة كأساس لبناء المنازل، ومن المثير للإعجاب أنه بمجرد انتهاء عمره الافتراضى، يمكن تفكيكه وإعادة معظم هيكله إلى التربة، مما يقلل بشكل كبير من نفايات مكبات النفايات.

وتوضح الشركة: "لا يعتمد هذا المنزل على الأسمنت، بل يستخدم التراب والجير والألياف الطبيعية كمواد خام رئيسية.. جميع هذه المواد متوفرة بكثرة على الأرض، ومتجددة، وذات تأثير بيئى منخفض.. وللاستفادة القصوى من هذه المواد، طورنا تقنية تركيب فريدة تحقق المتانة وقابلية التشغيل المطلوبة لمواد البناء.. إنها خيار جديد يدعم العمارة المستدامة"، وفقا لموقع newatlas.



خلال عملية البناء، استخدمت طابعة ثلاثية الأبعاد من WASP لبثق خليط التربة على شكل طبقات، باتباع مخطط تفصيلى، وإنشاء هيكل المنزل، بعد الانتهاء من الطباعة، كلّف البناؤون بإضافة الزجاج والأبواب والسقف وكل ما يلزم لتحويل هذا الهيكل البسيط إلى منزل.

يبدو المنزل مشرقا ومريحا، بغرف واسعة وديكور عصرى، وجدرانه المضلعة وسقفه المسطح تبرز بنائه المطبوع ثلاثى الأبعاد، يعمل المنزل دون الحاجة إلى شبكة الكهرباء العامة، وذلك بفضل نظام تخزين بطاريات Powerwall من Tesla، والألواح الشمسية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن التحكم فى الأجهزة الذكية، بما فى ذلك تكييف الهواء والإضاءة، وحتى الحمام، بواسطة هاتف ذكى أو جهاز مخصص، بعد اكتماله، سيستمر اختبار التكثيف، وأداء العزل، وعوامل أخرى مثل طول العمر، باستخدام أجهزة استشعار مدمجة.

وتأمل الشركة المطورة مستقبلا فى تسليم 10 آلاف وحدة بحلول عام 2040، وستبدأ الطلبات المسبقة فى أغسطس، كما تأمل الشركة فى أتمتة جميع عمليات البناء، وليس فقط الهيكل الخارجي، يقتصر توفر المنتج حاليا على اليابان، ولكن الهدف هو التوسع عالميا، لم تعلن الشركة عن الأسعار بعد.