تكنولوجيا: تطبيق Pics2PDF يحوّل صورك المميزة إلى مستند بسرعة ويقدّم مزايا إضافية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقدم تطبيق Pics2PDF حلاً بسيطًا وفعالًا لتحويل الصور إلى مستندات PDF بسرعة وسهولة. يمكنك من خلاله اختيار مجموعة من الصور من مكتبة الصور لديك وتحويلها إلى ملف PDF واحد، ما يسهل عملية الطباعة أو مشاركة الصور بشكل رسمي وأكثر تنظيمًا.

من أهم مميزات التطبيق أنه مجاني مع وجود إعلانات، حيث يتيح لك إجراء تحويل واحد مجانًا، ثم يمكنك مشاهدة إعلان للحصول على تحويل إضافي.

كما يتوفر خيار شراء التطبيق مقابل 5 دولارات مرة واحدة للحصول على وصول غير محدود بدون إعلانات. يدعم Pics2PDF أحجام صفحات A4 وUS Letter، ويعمل دون الحاجة لاتصال بالإنترنت.

إلى جانب تحويل الصور إلى PDF، يتيح التطبيق أيضًا تحويل ملفات HEIC إلى JPEG أو PNG مباشرة من الهاتف، ما يوفر عناء استخدام أدوات ويب خارجية، كما يمكنه تحويل PNG إلى JPEG لتقليل حجم الصور.

يتوفر تطبيق Pics2PDF مجانًا على متجر التطبيقات لهواتف آيفون التي تعمل بنظام iOS 17 فأحدث.

