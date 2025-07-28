تكنولوجيا: فيلم F1 من أبل يتجاوز 500 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يواصل فيلم F1 من إنتاج أبل تألقه في دور العرض، حيث لا يزال يحظى بإقبال جماهيري كبير بعد مرور شهر على إطلاقه. وقد تجاوز الفيلم الآن حاجز 500 مليون دولار عالميًا، ليصل إجمالي إيراداته إلى نحو 509 ملايين دولار.

من المتوقع أن يصل F1: The Movie إلى منصة Apple TV+ في أكتوبر المقبل، لكن أبل وشركة التوزيع Warner Bros. لا تستعجلان طرحه رقميًا طالما يواصل تحقيق أرقام قوية في شباك التذاكر.

حتى الآن، حصد الفيلم حوالي 165 مليون دولار في الولايات المتحدة، و344 مليون دولار من الأسواق الدولية. ومع استمرار أدائه الحالي، من المتوقع أن يتفوق خلال أسبوع واحد على إجمالي إيرادات كل أفلام أبل الأصلية السابقة مجتمعة.

الفيلم انطلق في 27 يونيو، وحقق إيرادات بلغت 145 مليون دولار في أول عطلة أسبوعية له، وهو رقم تجاوز توقعات كثير من المحللين.

ورغم أن الأداء في السوق الأمريكي كان متوسطًا نسبيًا، إلا أن الفيلم حقق نجاحًا لافتًا على المستوى الدولي. وقد دفع هذا النجاح إلى الإعلان عن إعادة طرح الفيلم بصيغة IMAX في أغسطس، ما يُتوقع أن يُعزز مبيعات التذاكر أكثر.

حاليًا، تُشير التوقعات إلى أن الفيلم سينهي مسيرته السينمائية بإيرادات تتجاوز 550 مليون دولار. لكن بسبب تكلفة الإنتاج المرتفعة، قد يكون الحد الأدنى لتعويض التكاليف بالنسبة لأبل قريبًا من 600 مليون دولار.

ومع ذلك، فإن أبل تبدو راضية تمامًا عن الأداء السينمائي للفيلم، كونه يُمثل وسيلة ترويجية قوية ويجذب جمهورًا واسعًا إلى خدمتها دون تكلفة إضافية تُذكر.

فيما تبقى من عام 2025، لا تزال استراتيجية أبل في مجال السينما غير واضحة تمامًا. فمع أنها مستمرة في إنتاج عدد كبير من الأفلام الأصلية، لم تُعلن بعد عن خطط لطرح واسع لأي من أفلامها القادمة في دور العرض.

تظل أولوية الشركة هي الإطلاق المباشر عبر Apple TV+. ومن بين الأعمال القادمة، فيلم Highest 2 Lowest من بطولة دينزل واشنطن، والمقرر عرضه في 5 سبتمبر، يليه فيلم The Lost Bus من بطولة ماثيو ماكونهي.

