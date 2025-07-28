رسميًا.. جامعة جازان تنضم إلى منظمة واحات العلوم والابتكار العالمية (IASP)

دور الجامعة في دعم الابتكار محليًا وعالميًا

منظمة (IASP) العالمية

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 01:44 مساءً كتب شريف احمد - انضمت جامعة جازان رسميًا إلى عضوية المنظمة العالمية لواحات العلوم ومناطق الابتكار (IASP)، في خطوة إستراتيجية تعزز مكانتها في منظومات الابتكار العالمية، وتدعم توجهاتها نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام يرتكز على البحث والتطوير وريادة الأعمال.وأكَّد رئيس الجامعة الدكتور محمد بن حسن أبوراسين، أن العضوية تُمثِّل اعترافًا دوليًا بدور الجامعة كمحركٍ فاعلٍ في دعم الابتكار على المستويين المحلي والدولي، عادًا ذلك فرصة واعدة لتوسيع آفاق التعاون وتبادل المعرفة والخبرات مع أكثر من 150 جهة حول العالم، تشمل مناطق العلوم والتقنية، والجامعات، ومراكز الابتكار.وأشار إلى أن العضوية تُساعد في توسيع شبكة العلاقات الدولية مع واحات العلوم ومناطق الابتكار الرائدة، وتسهم في تعزيز تبادل المعرفة والخبرات في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب المشاركة الفاعلة في المبادرات والمشاريع العالمية المشتركة، وإبراز المكانة الأكاديمية والبحثية للجامعة على الصعيد الدولي.وتهدف المنظمة العالمية لواحات العلوم ومناطق الابتكار (IASP)، إلى ربط الفاعلين في بيئات الابتكار، وتحفيز المشاريع المشتركة، وتبادل أفضل الممارسات في إدارة منظومات العلوم والتقنية، بما يُسهم في بناء مجتمعات ابتكارية متكاملة ومستدامة.