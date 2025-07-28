شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد 20 سنة من الشلل.. امرأة تكتب اسمها عبر شريحة إيلون ماسك الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إنجاز طبي وتكنولوجي غير مسبوق، أعلنت شركة Neuralink – المملوكة لرائد الأعمال إيلون ماسك – أن امرأة مشلولة تُدعى أودري كروز تمكنت من كتابة اسمها والتحكم في جهاز كمبيوتر باستخدام عقلها فقط، وذلك للمرة الأولى منذ تعرضها لإصابة سبّبت شللًا قبل أكثر من 20 عامًا.

عمليتان جراحيتان ناجحتان في يوم واحد

كانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن نجاح أول عمليتين لزرع الشرائح الدماغية في نفس اليوم، مشيرة إلى أن المريضتين تخضعان حاليًا لفترة تعافٍ. وجاء في منشور على منصة “إكس”:

“لقد أجرينا بنجاح العمليتين P8 وP9 هذا الأسبوع، للمرة الأولى في يوم واحد”.

لاحقًا، كشفت “كروز” – التي عرّفت نفسها على أنها “P9” – عن تفاصيل تجربتها، لتصبح أول امرأة في العالم تخضع لزرع شريحة Neuralink.

وقالت عبر حسابها، “أود أن أعلن أنني أنا P9، وأول امرأة تحمل واجهة دماغية من نيورالينك، لا أطيق الانتظار ليعرفني العالم ويتابع رحلتي”، كما أضافت أنها تمكنت من كتابة اسمها للمرة الأولى منذ عقدين، مؤكدة أن التجربة “تسير بشكل مدهش”.

عملية دقيقة بمساعدة الروبوتات

كروز خضعت للجراحة في مركز الصحة التابع لجامعة ميامي، تضمنت العملية حفر ثقب صغير في الجمجمة وزرع 128 خيطًا دقيقًا داخل القشرة الحركية للدماغ، وهي المنطقة المسؤولة عن التحكم في الحركة.

وتمت العملية بمساعدة روبوت متخصص لضمان أعلى درجات الدقة، فيما يبلغ حجم الشريحة المزروعة تقريبًا بحجم عملة صغيرة (بحجم 10 بنسات).

وأوضحت كروز أن الشريحة لا تهدف إلى استعادة القدرة على المشي أو الحركة، بل هي مخصصة فقط للتحكم العقلي أو ما تسميه “التخاطر الرقمي”.

كيف تعمل شريحة Neuralink؟

تم تأسيس شركة Neuralink عام 2016، وتركّز جهودها على تطوير واجهات بين الدماغ والآلة.

الشريحة التي تُعرف بـ “The Link” أو “N1 Implant”، تُزرع جراحيًا داخل الجمجمة، ومنها تنبثق خيوط مرنة تحتوي على أقطاب كهربائية دقيقة تُزرع في مناطق دماغية محددة، أبرزها القشرة الحركية.

تقوم هذه الأقطاب بتسجيل الإشارات الكهربائية التي تولدها الخلايا العصبية عندما يفكر الشخص في حركة ما، مثل تحريك المؤشر أو النقر، تُرسل هذه الإشارات عبر الشريحة إلى جهاز خارجي مثل الكمبيوتر، حيث يتم تفسيرها وتحويلها إلى أوامر رقمية تسمح للمستخدم بالتحكم في واجهات إلكترونية فقط من خلال التفكير.

إيلون ماسك علّق على الحدث قائلًا:“إنها تتحكم في الكمبيوتر فقط عن طريق التفكير. معظم الناس لا يدركون أن هذا أصبح ممكنًا”.

المستقبل: تحكم شامل في الأجهزة باستخدام العقل فقط

في الوقت الحالي، تهدف Neuralink إلى تمكين ذوي الإعاقات الحركية الشديدة من استخدام الأجهزة الرقمية بطرق جديدة كليًا.

وتشارك كروز جمهورها على الإنترنت بمقاطع فيديو توثق تحكمها بالكمبيوتر، كتابة اسمها، لعب الألعاب، وحتى الرسم باستخدام عقلها فقط.