تكنولوجيا: هاتف Keyphone الجديد المستوحى من BlackBerry يصل بخصم مغري

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يُعرض حاليًا هاتف جديد يُدعى Keyphone ضمن حملة تمويل جماعي على منصة Indiegogo. يعتمد الجهاز على نظام تشغيل مخصص مبني على مشروع أندرويد المفتوح المصدر (AOSP 15)، ومن المتوقع أن يوفّر مجموعة واسعة من الخصائص مثل المكالمات، والرسائل، والتصوير، وتدوين الملاحظات.

ورغم ذلك، لا يُصنّف الهاتف كهاتف ذكي بالمعنى التقليدي، إذ صُمم خصيصًا لتوفير تجربة كتابة مريحة، حتى مع النصوص الطويلة، بفضل لوحة مفاتيحه الفيزيائية.

يدعم Keyphone شريحتي اتصال (Dual SIM)، ويأتي بسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت، يمكن توسيعها عبر بطاقة microSD، مما يُتيح تخزين مزيد من الملفات مثل الموسيقى.

ومن أبرز ميزاته تصميمه شبه القابل للتعديل، حيث يمكن استبدال بعض المكونات مثل لوحة المفاتيح والكاميرا والبطارية بسهولة نسبية. البطارية، على سبيل المثال، غير ملتصقة بالغراء، ما يجعل استبدالها بسيطًا وسريعًا.

يدعم الهاتف شبكات 4G، إلى جانب الاتصال عبر Wi-Fi وBluetooth 5.0، كما يدعم المكالمات عبر Wi-Fi. وتروّج الشركة لتصميم أكثر متانة، مع وجود أزرار إضافية على الهاتف. يمكن للمساهمين في الحملة الحصول على الجهاز مقابل 259 دولارًا أمريكيًا.

لكن من المهم التذكير بالمخاطر المالية الكبيرة المرتبطة عادة بمشاريع التمويل الجماعي، والتي تنطبق أيضًا على هذا الهاتف الذي يستلهم تصميمه من أجهزة BlackBerry القديمة.

