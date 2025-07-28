شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العين بتاكل الأول.. طابعة محمولة تُبدع "نصوص" صالحة للأكل على اللاتيه والفطائر والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن مقولة "العين تأكل قبل الفم" صحيحة، حيث يهتم الكثيرون بشكل الطعام، ربما بشكل أكبر من مذاق الطعام نفسه، ولهؤلاء الأشخاص قد تكون هذه الطابعة المحمولة، شيء مثالى، فهى تُضفى لمسة فنية على أطباق الطعام، وهو جهاز EdiBot بتصاميم ملونة بالكامل تُبرز أى شيء تقريبا يُمكنك تخيله، فى عبوة بحجم راحة اليد.

قد يكون هذا الجهاز مفيدا أيضا للمقاهى والمخابز، حيث يستخدم حبرا صالحا للأكل، وهو حبرًا نباتيًا معتمدًا من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لطباعة النصوص والفنون على مجموعة متنوعة من الأسطح والمواد، بما فى ذلك رغوة اللاتيه، والبسكويت، وحتى الورق، والأقمشة القطنية، والجلد، وفقا لموقع newatlas.

كذلك يُمكن لجهاز EdiBot طباعة نصوص صغيرة مُفصلة بدقة 1200 نقطة فى البوصة، بالإضافة إلى مطبوعات طويلة يصل طولها إلى 1.2 متر على شرائط أو زخارف صالحة للأكل، تتميز الطابعة بعرض تمريرة واحدة يبلغ 2.3 سم.



طابعة الطعام والمشروبات

لا تُعدّ الطابعة أول طابعة فنية صالحة للأكل فى السوق، ولا حتى أول طابعة محمولة، ولكنها قد تكون الطابعة المحمولة الوحيدة من نوعها بالألوان الكاملة، كما أنها تأتى مع تطبيق على الهاتف يتضمن مئات قوالب التصميم القابلة للتخصيص، بالإضافة إلى مساعد ذكاء اصطناعى لإنشاء صور مخصصة عند الطلب من كلماتك الرئيسية.

تقدم الشركة بعض الادعاءات الجريئة حول قدرة الجهاز على الطباعة حيث تقول إن دقتها البالغة 1200 نقطة فى البوصة أكبر بأربع مرات من دقة المنتجات المنافسة.

وأشارت الشركة إلى أن الجهاز قيد التطوير منذ أكثر من عام، ومن المتوقع أن يبدأ شحنه فى سبتمبر المقبل، وهو حاليا فى مرحلة جمع التمويل الجماعى على Kickstarter، حيث يُعرض بسعر مخفّض قدره 199 دولارا للطابعة وخرطوشة واحدة مُرفقة، بانخفاض عن سعره المُتوقع البالغ 399 دولارا، يُمكن الحصول على خرطوشة إضافية بحوالى 70 دولارا.