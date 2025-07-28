تكنولوجيا: تسريب مثير يكشف ترقية قوية لكاميرا آيفون 17 برو تشمل زووم مستمر وتطبيق تصوير احترافي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ربما تكون هذه التسريبات غير مؤكدة، لكنها لا يمكن نفيها أو إثباتها في الوقت الحالي. وفقًا لما نشره جو روسينول، تلقى موقع MacRumors بلاغًا من شخص مجهول يدّعي امتلاكه معلومات سرية حول ميزات جديدة في هاتف آيفون 17 برو.

ويزعم المُسرِّب أن هذه التفاصيل مأخوذة من إعلان ترويجي تصوّره حاليًا شركة Division Films في سلوفينيا. ورغم أن أبل مدرجة كأحد عملاء الشركة على موقعها، لم يتم التحقق من هذه الادعاءات حتى الآن.

أبرز ما جاء في التسريب هو أن أبل قد تنتقل من عدسة التقريب البصري 5x الموجودة في آيفون 16 برو إلى عدسة 8x في الجيل القادم، مع دعم للتقريب البصري المستمر حتى 8x، على غرار ما قدمته سوني في هواتف Xperia 1 الأخيرة، حيث يمكن للمستخدمين التكبير بصريًا بين 85mm و170mm مع تغيير في فتحة العدسة من f/2.3 إلى f/3.5.

ومن ضمن الميزات المتوقعة أيضًا، تطبيق احترافي جديد للكاميرا يركز على التصوير الفوتوغرافي والفيديو، مما قد يهدد بقاء تطبيقات شهيرة مثل Halide وFilmic Pro. وحتى الآن، لم يتضح ما إذا كان هذا التطبيق سيكون حصرًا على طرازات آيفون 17 برو أو جزءًا من تحديث لتطبيق Final Cut.

ووفقًا للتسريب، قد تضيف أبل زرًا ثانيًا مخصصًا للكاميرا في أعلى الهاتف، ما قد يكون مفيدًا عند التصوير في الوضع العمودي.

أخيرًا، أعاد المُسرِّب تأكيد لون النحاس البرتقالي الجديد وشكل شعار أبل المنزاح في الخلف، وهي تفاصيل وردت سابقًا في تسريبات أخرى، لكنه لم يعلّق على الكاميرا المقربة بدقة 48 ميجابكسل التي تحدثت عنها تقارير سابقة مثل تلك التي نشرها مارك غورمان من بلومبرج، والتي أشارت إلى تركيز أبل الكبير على تحسين قدرات الفيديو في الجيل القادم.

