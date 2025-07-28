شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن تصميم "بيكسل 10 برو" و"بيكسل 10 برو XL" والان مع تفاصيل الخبر

كشفت تسريبات حديثة عن صور لهاتفي بيكسل 10 برو وبيكسل 10 برو XL باللون الجديد "مونستون"، وذلك قبيل الإطلاق المرتقب في فعالية شركة جوجل القادمة في 20 أغسطس، كما شملت التسريبات صورًا لساعة بيكسل ووتش 4 الذكية وسماعات بيكسل بودز 2a اللاسلكية.

ولا توجد مؤشرات واضحة بشأن ما إذا كان الهاتف الأساسي ضمن السلسلة، بيكسل 10، سيطرح باللون ذاته، خاصةً أنه لم يظهر في هذه التسريبات، أما الإصدار القابل للطي، بيكسل 10 برو فولد، فقد تم رصده في وقت سابق بلوني "جيد" و"مونستون".



Pixel 10 Pro XL

التسريبات المنشورة على منصة "إكس" على لسان المسرب المعروف إيفان بلاس، عرضت صورًا لما يُعتقد أنه التصميم النهائي للهاتفين الرائدين ضمن سلسلة بيكسل 10، وتظهر الصور اللون الجديد مع لمسات تصميمية تُبرز وحدة الكاميرا الخلفية والهيكل الزجاجي.

ومن المتوقع أن تأتي هذه الهواتف مدعومة بالجيل الجديد من معالجات "تينسور G5" التي تطورها جوجل، والمبنية بتقنية تصنيع 3 نانومتر عبر شركة TSMC، وتشير التسريبات إلى أن الهاتفين سيحصلان على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت، مع خيارات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت في طراز "برو"، وحتى 1 تيرابايت في نسخة "برو XL".

الصور المسربة أظهرت أيضًا ساعة "بيكسل ووتش 4" الجديدة بتصميم يشبه الجيل السابق، بلون مطابق لهواتف "برو" وسوار سيليكون بنفس اللون، كما تم عرض سماعات "بيكسل بودز 2a" اللاسلكية بدون علبة الشحن، ما يشير إلى محاولة توحيد الهوية البصرية للجيل الجديد من الأجهزة.

مع اقتراب موعد الحدث، يترقب المهتمون ما إذا كانت هذه التسريبات ستنعكس على المنتجات النهائية، وسط تركيز ملحوظ من جوجل على تقديم تجديد شامل في تصميم ومواصفات سلسلة بيكسل لهذا العام.