تكنولوجيا: جوجل تروج رسميًا لبديل من طرف ثالث لجهاز Nest Protect بعد توقف إنتاجه

بعد إعلانها في وقت سابق من هذا العام عن إيقاف جهازها الشهير للكشف عن الدخان وأول أكسيد الكربون "Nest Protect"، بدأت شركة جوجل في الترويج لبديل من إنتاج طرف ثالث من خلال متجرها الرسمي، فقد أدرجت الشركة جهاز "كاشف الدخان وأول أكسيد الكربون الذكي من فيرست أليرت" في نسختي الولايات المتحدة وكندا من متجر جوجل.

عند زيارة صفحة "المنزل الذكي" على متجر جوجل، يظهر قسم محدث بعنوان "إنذار الدخان وأول أكسيد الكربون" Smoke & CO alarm، يؤدي النقر عليه إلى صفحة منتج First Alert، والتي يمكن أيضًا الوصول إليها من خلال البحث عن "Nest Protect".

ومع ذلك، لا يمكن شراء الجهاز مباشرة من متجر جوجل، بل يتم توجيه المستخدم إلى خيار "البحث عن بائعين" لكل من النسخة التي تعمل بالبطارية والنسخة السلكية، والتي تقود حاليًا إلى الموقع الرسمي لشركة First Alert.

من أبرز ما يميز الجهاز الجديد أنه "يعمل مع Nest Protect" أي أنه متوافق مع أجهزة Nest الحالية وقادر على التكامل مباشرة مع تطبيق Google Home "تطبيق التحكم بأجهزة جوجل المنزلية الذكية".

وبحسب الوصف، فإن الجهاز يمكنه التوافق مع قاعدة التثبيت الأصلية الخاصة بـ Nest Protect، مع توفير لوحة تثبيت جديدة داخل العلبة.

يدعم الجهاز ميزات ذكية تشمل إمكانية فحص حالة الإنذار، أو إسكات التنبيه، أو اختباره عن بعد باستخدام تطبيق First Alert أو تطبيق Google Home.

كما يتيح للمستخدمين تلقي تنبيهات فورية على الهاتف عند اكتشاف دخان أو أول أكسيد الكربون، سواء كتنبيهات طارئة أو تحذيرية مبكرة.

واحدة من الميزات التقنية الهامة للجهاز هي خاصية التشغيل المتزامن بين الأجهزة المتصلة، حيث يمكن ربط عدة أجهزة معًا في نظام واحد، وعندما ينطلق إنذار أحدها، تنطلق جميع الإنذارات الأخرى في المنزل تلقائيًا، يعمل هذا النظام مع بعض أجهزة First Alert وBRK المتوافقة، بالإضافة إلى Nest Protect من جوجل.

مع إدراج هذا الجهاز الجديد، يبدو أن جوجل قد نفد لديها مخزون Nest Protect، الذي كانت تبيعه بخصم منذ مارس الماضي.

في المقابل، ما تزال الشركة تبيع قفل الأمان الذكي Nest x Yale Lock، لكن نصف الألوان المعروضة منه أصبحت غير متوفرة.

وفي الوقت نفسه، أصبح الإصدار الجديد Yale Matter Smart Lock متاحًا عبر بائعين آخرين.

تشير هذه الخطوة إلى توجه جوجل نحو دعم التكامل مع حلول الجهات الخارجية، ضمن مساعيها للحفاظ على تجربة متكاملة وشاملة للمستخدمين داخل منظومة Google Home.