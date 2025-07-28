شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء: تعليم البرمجة للأطفال ضرورة فى عصر الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عصرٍ باتت فيه الشاشات جزءًا لا يتجزأ من طفولتنا، يتزايد التساؤل: هل نُعدّ أطفالنا ليكونوا مجرد مستهلكين للتكنولوجيا، أم صنّاعًا لها؟، حيث بدأت الإجابة تتضح لدى العديد من الخبراء التربويين حول العالم، حيث ينادون اليوم بتحويل الأطفال من مستخدمي تطبيقات إلى مبرمجين ومخترعين، ليكونوا جزءًا من مستقبل الذكاء الاصطناعي، لا ضحاياه.

ومع انتشار الأجهزة اللوحية بين أيدي الأطفال، أصبح من الضروري توجيه هذا الاستخدام نحو مهارات مفيدة، كتعلم البرمجة، والروبوتات، والتفكير المنطقي. فبدلاً من قضاء ساعات في مشاهدة الفيديوهات، يمكن للطفل أن يصمم لعبته الخاصة، أو ينشئ قصة تفاعلية من خلال أدوات بسيطة ومجانية.

تجارب ناجحة حول العالم

دول مثل فنلندا وكوريا الجنوبية بدأت بدمج البرمجة في المناهج الدراسية منذ الصفوف الأولى، مستخدمة أدوات تعليمية ممتعة مثل:

• Scratch Jr: لتعليم الأطفال أساسيات التفكير البرمجي بالرسم والألوان

• Lego Education: لبناء الروبوتات بقطع مكعبات

• Swift Playgrounds: تطبيق من Apple لتعليم برمجة التطبيقات بأسلوب مبسّط

لماذا نحتاج هذا التحول؟

يقول خبراء التربية إن تعليم الطفل كيفية التفكير مثل “مهندس برمجيات” لا يقل أهمية عن تعليمه القراءة أو الحساب، فهي مهارة المستقبل، وتعزز الإبداع، والتحليل، وحل المشكلات.

في المقابل، يحذر مختصون من ترك الأطفال أسرى المحتوى الترفيهي دون توجيه، ما قد يؤدي إلى الإدمان الرقمي أو ضعف المهارات الاجتماعية، لذلك، فإن إدماج التعليم التقني في عمر مبكر يفتح بابًا جديدًا للمستقبل.

كيف تبدأ كولي أمر؟



• خصص 30 دقيقة أسبوعيًا لتعليم طفلك تطبيقًا تعليميًا

• شجعه على طرح أفكار لمشروعات رقمية

• اشترك معه في ورشة عمل أو نادي روبوتيك محلي أو عبر الإنترنت

• تابع قنوات YouTube المتخصصة في تعليم الأطفال البرمجة