تكنولوجيا: صورة مسربة تكشف iPhone 17 باللون البنفسجي الجديد بتصميم لافت

القاهرة - سامية سيد - ظهر على منصة X (تويتر سابقًا) فيديو جديد مسرّب يُظهر لأول مرة التصميم المقترح لهاتف iPhone 17 بلونه البنفسجي الجديد، والذي حاز إعجاب الكثير من عشاق آبل فور انتشاره. الفيديو نشره الحساب الشهير بالتسريبات التقنية Majin Bu، والذي غالبًا ما تتطابق معلوماته مع ما تكشفه آبل رسميًا لاحقًا.

ويُظهر المقطع الهاتف بتصميم أنيق وناعم، مع لمسة لونية بنفسجية مائلة للباستيل تغطي الهيكل الخلفي بالكامل، بالإضافة إلى حواف مطابقة باللون البنفسجي الداكن، ما يعزز من الطابع الفاخر للهاتف. وتبدو العدستين الخلفيتين في التصميم بارزتين بشكل واضح مع إطار معدني متناسق مع لون الجهاز.

هذا التصميم يتماشى مع ما يُشاع عن نية آبل توسيع خيارات الألوان في سلسلة iPhone 17 لتشمل ألوانًا أكثر جرأةً وأناقة، في محاولة منها لجذب شريحة أكبر من المستخدمين الذين يبحثون عن التفرد في شكل هواتفهم.

يُذكر أن سلسلة iPhone 17 يتوقع أن تُطلق في خريف 2025، مع تغييرات كبيرة في التصميم والكاميرا والشاشة، وخصوصًا في طرازات Pro وPro Max ، أما النسخة الظاهرة في الفيديو فغالبًا ما تكون النسخة العادية أو الـPlus نظرًا لتصميم الكاميرا المزدوجة.

ومع تصاعد وتيرة التسريبات، يبدو أن آبل تواجه صعوبة متزايدة في الحفاظ على سرية تفاصيل أجهزتها القادمة، ما يجعل كل فيديو مسرّب بمثابة إعلان مبكر يعزز من التشويق لدى المستخدمين حول ما تخبئه الشركة في جعبتها لهذا العام.



