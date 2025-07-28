شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة s.p.l.i.t: تجربة رعب سيبراني تدمج القرصنة والكتابة في أجواء مخيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان لديك 90 دقيقة فراغ، فربما تكون لعبة s.p.l.i.t واحدة من أكثر التجارب غرابةً وإثارةً يمكنك قضاءها على لوحة مفاتيحك.

اللعبة التي طُوّرت من قبل Mike Klubnika — المطور المعروف بلعبته السابقة Buckshot Roulette — تمثل مزيجًا بين محاكاة للقرصنة، وتجربة رعب سيبراني نفسية، وألغاز تفاعلية معقدة، وكل هذا من خلال لوحة المفاتيح فقط، دون الحاجة إلى فأرة أو يد تحكم.

تُباع اللعبة على منصة Steam بسعر رمزي قدره 2.50 دولار حتى 31 يوليو، و3 دولارات بعد ذلك، وهي تستحق كل سنت منها.

في s.p.l.i.t، يجد اللاعب نفسه جالسًا أمام حاسوب من طراز التسعينيات داخل كوخ رمادي ضيق يطل من نافذة جانبية على غابة كثيفة، ومن الناحية الأخرى هناك صندوق إلكتروني مغلق.

تبدأ الأحداث عبر قناة دردشة IRC حيث تتواصل مع شخصيتين: سارة وفيكتور، في محاولة للتسلل إلى منشأة تنفذ أنشطة مشبوهة وأخلاقياً مرفوضة.

يُستخدم الأمر Alt مع A أو D لتحريك الجذع بين شاشتي تفاعل: إحداهما للدردشة والأخرى لعمليات الاختراق، المحادثات تجري تلقائيًا بصوت “بلوب” مميز عند كل رسالة واردة، لكن حين يأتي دورك، يومض زر “SEND” لتبدأ في الكتابة — وإن لم تكن بحاجة لكتابة حقيقية، حيث تظهر الردود تلقائيًا لدفع السرد.

لكن عندما تبدأ عمليات القرصنة الفعلية، كل ضغطة مفتاح تصبح ذات أهمية. فالإملاء، الترقيم، استخدام الأوامر، وحتى الفواصل تؤثر على النتيجة، عليك التنقل بين مجلدات وأنظمة ملفّات معقدة باستخدام سطر الأوامر، مستعينًا بقرائن خفية لإيجاد بيانات حساسة والتقدم في الاختراق.

تعتمد اللعبة بشكل كبير على التفكير التحليلي والتجريب، مما يجعل كل نجاح شعورًا بالإنجاز الحقيقي، ويمكنك كتابة أمر help في أي وقت للحصول على قائمة بالأوامر المتاحة، بينما يسمح لك الأمر print بحفظ بيانات على شريط ورقي افتراضي داخل الشاشة إضافة ذكية تجعل التجربة أكثر واقعية.

تُبنى القصة تدريجيًا من خلال الملفات وسجلات البيانات، وتظهر شخصيات اللعبة الثلاثة بصورة حقيقية ومتصادمة أحيانًا، رغم أن كل شيء يُعرض من خلال نصوص، مع تصاعد التوتر، يتعمق الرعب، وتُختتم التجربة بمشاهد أخيرة مرعبة ومقلقة ستظل في ذاكرتك لفترة طويلة.

الرسوميات تُحاكي ألعاب الـPS2، والموسيقى الصناعية الإلكترونية تضيف طبقة إضافية من التوتر والانغماس، مما يجعل s.p.l.i.t لعبة قصيرة لكنها مشحونة نفسيًا، ومثالية لمحبي التجارب الغريبة والمظلمة.

في النهاية، s.p.l.i.t ليست مجرد لعبة كتابة، بل اختبار حقيقي لمهاراتك الذهنية وسرعة أصابعك في عالم ديستوبي يشبه كابوساً رقميآ ، إنها تجربة تتركك مشوشاً، لكنك لن تنساها بسهولة.



