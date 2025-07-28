شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيفون 17 برو ينطلق خلال شهرين مع 16 ميزة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

من المنتظر أن تكشف شركة آبل عن هاتفي آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس في أواخر شهر سبتمبر، وتدور العديد من الشائعات حول المزايا الجديدة التي ستحملها هذه الأجهزة.

أحد أبرز التغييرات المتوقعة هو استخدام هيكل مصنوع من الألومنيوم في طرازات آيفون 17 برو، بعد أن استخدمت الشركة التيتانيوم في آيفون 15 برو و16 برو، والفولاذ المقاوم للصدأ في هواتف آيفون X حتى آيفون 14 برو، ويقال إن ظهر الجهاز سيأتي بتصميم جديد يجمع بين الألومنيوم والزجاج.

كما تشير التسريبات إلى أن آيفون 17 برو قد يأتي بشاشة مضادة للانعكاس بلمسة نهائية غير لامعة، وهي ميزة شبيهة بخيار "الزجاج النانوي" الذي توفره آبل في بعض طرازات iMac وMacBook Pro وiPad Pro.

أما فيما يتعلق بواجهة "Dynamic Island" الشهيرة، فمن المتوقع أن تعيد آبل تصميمها في جميع طرازات آيفون 17، وقد تكون بحجم أصغر.

من حيث التصميم الخارجي، تشير الشائعات إلى أن آيفون 17 برو سيحتوي على نتوء كاميرا خلفي مستطيل الشكل بزوايا دائرية، مع استمرار الترتيب الثلاثي للعدسات.

وعلى صعيد الألوان، من المتوقع أن تضيف آبل لونًا جديدًا أشبه بالنحاس أو البرتقالي، إلى جانب اللون الأزرق الداكن.

فيما يتعلق بالبطارية، يشاع أن طراز آيفون 17 برو ماكس سيأتي بتصميم أكثر سمكًا قليلاً، مما سيسمح باستخدام بطارية أكبر بسعة تتجاوز 5000 مللي أمبير، ما يعني عمر بطارية أطول للمستخدمين.

داخليًا، ستعمل هواتف آيفون 17 برو بمعالج A19 Pro الجديد من آبل، والذي ينتج باستخدام الجيل الثالث من تقنية تصنيع 3 نانومتر من شركة TSMC، مع تحسينات متوقعة في الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة مقارنة بالجيل السابق.

كذلك، من المنتظر أن تحتوي هواتف آيفون 17 برو وحتى طراز آيفون 17 إير على ذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 12 جيجابايت، بدلًا من 8 جيجابايت في سلسلة آيفون 16، ما يساهم في تعزيز أداء الجهاز في المهام المتعددة ودعم قدرات "آبل إنتليجنس".

من ضمن التحسينات الأخرى، يتوقع أن تدعم آيفون 17 برو الشحن اللاسلكي حتى 25 واط باستخدام مجموعة أوسع من الشواحن المعتمدة بمعيار Qi 2.2، مقارنة بهواتف آيفون 16 التي تصل لهذا الحد فقط عند استخدام شاحن MagSafe من آبل.

وعلى صعيد الاتصال، ستستخدم جميع طرازات آيفون 17 شريحة Wi-Fi 7 من تصميم آبل نفسها، بدلًا من شرائح Broadcom المستخدمة سابقًا.

كما ستحصل جميع طرازات آيفون 17 على كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل، أي ضعف دقة الكاميرا الأمامية في سلسلة آيفون 16 "12 ميجابكسل فقط".

بالنسبة لطرازات آيفون 17 برو تحديدًا، ستتضمن كاميرا تليفوتو بدقة 48 ميجابكسل، مقارنة بكاميرا 12 ميجابكسل في طرازات آيفون 16 برو، مما يعزز قدرات التصوير عن بُعد بشكل ملحوظ.

ومن المنتظر أيضًا دعم ميزة تسجيل الفيديو المزدوج، والتي ستسمح بتسجيل الفيديو بالكاميرتين الأمامية والخلفية في نفس الوقت عبر تطبيق الكاميرا، وفقًا للمُسرّب Jon Prosser.

وقد يكون هناك أيضًا دعم لتسجيل الفيديو بجودة 8K، وهي ميزة اختبرتها آبل سابقًا مع آيفون 16 برو لكنها لم تُطلق رسميًا، ويُعتقد أنها ستظهر لأول مرة في آيفون 17 برو بفضل استخدام كاميرات خلفية عالية الدقة.

وفي محاولة لمعالجة مشكلة الحرارة، يُشاع أن آبل ستعتمد على نظام تبريد بغرفة بخار في جميع طرازات آيفون 17، مع تركيز خاص على النسخ البرو، لتحسين التبديد الحراري.

تشير الشائعات إلى أن شعار آبل على ظهر الجهاز قد ينتقل إلى موضع أدنى مقارنة بالأجيال السابقة، وذلك بسبب احتمال تعديل ترتيب مغناطيسات MagSafe.